«The White Lotus» könnte in Europa weitergehen

US-Fernsehen

Für Mike Whites Überraschungserfolg könnte es demnächst weiter gehen.

Eigentlich war die Serieals Miniserie geplant, doch schon vor dem Start der ersten Runde äußerte sich der Serienschöpfer Mike White gegenüber dem HBO/HBO Max-Programmchef Casey Bloys, dass es weitere Ideen gebe. "Man weiß nie so recht, wenn es ausgestrahlt wird, wenn es von der Kultur aufgesogen wird, wird es dann etwas sein, worüber die Leute reden, wovon sie besessen sind?", sagte Bloys."Und ich denke, das liegt in erster Linie an der Qualität der Arbeit. Aber ich denke, die Themen, die er untersucht hat, sind wirklich zeitgemäß. Es stellte sich heraus, dass es ein außergewöhnliches Timing für eine Show wie diese ist. Und ich glaube, dass es für alle, die Mike gecastet hat, eine ihrer besten Arbeiten abgeliefert haben.Bloys sagte, White habe von Anfang an eine Idee für eine zweite Staffel gehabt, "und ich muss sagen, meine erste Reaktion war im Grunde die Frage: 'Wie würdest du das machen? Wie würde es funktionieren?' Als er mir seine Ideen an einem anderen Ort erzählte, sagte ich: 'Oh, okay, das macht absolut Sinn. Ich glaube, immer wenn man Mike auf eine Idee festnagelt, von der er begeistert ist, entstehen wirklich tolle Sachen."Wird die Serie eine Miniserie oder doch ein Anthologie-Drama? Die zweite Staffel "könnte irgendwo in Europa spielen", deutete Bloys an und fügte hinzu, dass noch nicht feststehe, ob «The White Lotus» als Drama oder als Anthologie-Serie eingestuft werden soll. Das könnte von der Besetzung abhängen. "Vielleicht taucht hier oder da eine Figur auf, aber es wird hauptsächlich eine neue Besetzung und eine neue Geschichte sein", sagte er. "Mike denkt nach und schreibt möglicherweise schon.“Auch zu einer gerüchteweise geplanten «Harry Potter»-Serie für HBO Max gibt es seit Anfang des Jahres keine Neuigkeiten; laut Bloys: "Sie haben nichts gehört, weil es darüber nichts zu berichten gibt."