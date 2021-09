«hundkatzemaus» bekommt Zeitschrift zum 20-jährigen Jubiläum

TV-News

Die VOX-Tiersendung vom Samstagvorabend feiert in diesem Jahr ein beeindruckendes Jubiläum. Seit 20 Jahren ist «hundkatzemaus» auf Sendung.

Offiziell ging das Tier-Formatam 17. November 2001 auf Sendung, also feiert die Samstagvorabend-Sendung in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. VOX zieht die Geburtstagsfeier allerdings um knapp einen Monat vor und feiert am 23. Oktober das Haustiermagazin. Zur Feier hat sich der Sender gemeinsam mit der Ein Herz für Tiere Media GmbH etwas Besonderes überlegt: Erstmals gibt es eine eigene Zeitschrift, die den Titel der Sendung trägt. Heft erscheint am 23.Oktober und enthält die Highlights aus 1.000 Sendungen mit exklusiven Interviews und Reportagen, außerdem die besten Tipps der Moderator:innen, wie sich jeder für Tiere einsetzen kann und ganz viel Wissen rund um unsere liebsten Haustiere.„Wir gratulieren VOX herzlich zum großen «hundkatzemaus»-Jubiläum und gehen mit viel Spaß an die neue Zusammenarbeit. Mit unserer jahrelangen Expertise bei der erfolgreichen Tierzeitschriftenmarke "Ein Herz für Tiere" auf der einen Seite und der starken TV-Marke «hundkatzemaus» auf der anderen Seite, bringen wir das Beste aus beiden Welten zusammen – so entsteht ein ganz besonderes Heft, auf das Tierfans wirklich gespannt sein können“, sagt Heike Reinhardt, Redaktionsleiterin bei Ein Herz für Tiere Media GmbH und verantwortlich für das Gemeinschaftsprojekt «hundkatzemaus».Jan Biekehör, Executive Producer Tierformate bei VOX und seit der ersten «hundkatzemaus»-Stunde dabei, bedankt sich bei den Zuschauern für die langjährige Treue: „Dass uns unsere «hundkatzemaus»-Zuschauer:innen in der schnelllebigen Fernsehwelt schon seit 20 Jahren unterstützen und die Treue halten, ist für uns ein ganz großes Kompliment, für das ich mich in Namen des Teams herzlich bedanken möchte. Besonders freut mich, dass Fans der Sendung unsere «hundkatzemaus»-Themen passend zum Jubiläum jetzt auch in Form einer Zeitschrift erleben können."Im Fernsehen kann man sich zum 20-jährigen «hundkatzemaus»-Jubiläum am 23. Oktober um 18 Uhr bei VOX auf eine ganz besondere Folge freuen: Unter anderem besucht Kate Kitchenham eine Züchterin von Kangal-Hunden. Darüber hinaus gibt «hundkatzemaus» Einblicke in das Leben einer Tierärztin, die auf ihrem Privatgrundstück eine Notstation für Fledermäuse eingerichtet hat – 80 kranke Tiere sind bei ihr zurzeit in Pflege. Außerdem bewertet das Format die verrücktesten Hunde-Gadgets.