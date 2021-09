ProSieben kündigt dritte «Bundestagswahl-Show» mit allen Fraktionen an

TV-News

Einen Tag vor der Schlussrunde in der ARD und im ZDF zeigt auch ProSieben ein ähnliches Format im Rahmen der «Bundestagswahl-Show». Louis Klamroth moderiert.

Die ARD und das ZDF haben bekanntlich für den kommenden Donnerstag, 23. September «Die Schlussrunde» programmiert. Die von Tina Hassel und Theo Koll moderierte Runde soll den Spitzenkandidaten der Parteien die Gelegenheiten geben, noch einmal die Positionen abzugrenzen und um die letzten Stimmen noch immer unentschlossener Wähler zu kämpfen. Auf ein ähnliches Konzept setzt nun auch ProSieben , allerdings schon einen Tag früher.Wie der Unterföhringer Sender angekündigt hat, wird man kurzfristig am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr eine dritte Ausgabe derins Programm nehmen. Wie in den beiden Ausgaben mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz wird Louis Klamroth die Sendung moderieren. Er hat „Politiker aus allen Fraktionen, die aktuell im deutschen Bundestag vertreten sind“ zu Gast – somit auch eine Person von der Alternative für Deutschland (AfD), der Partei, der ProSieben bei der Ankündigung von «Zervakis & Opdenhövel. Live.» eigentlich kein Raum im Programm geben wollte. Wer genau in der „etwas anderen Ausgabe“, wie sie der Sender bezeichnet, zu Gast sein wird, steht derweil noch nicht fest.Die Quoten der Bundestagswahl-Show waren bislang durchwachsen. Die Sendung vom 1. September mit Annalena Baerbock lässt sich mit einer Reichweite von 0,95 Millionen und soliden Marktanteilen von 3,7 Prozent bei allen und 9,3 Prozent in der Zielgruppe durchaus als Erfolg werten. Olaf Scholz ging am gestrigen Mittwoch allerdings etwas die Quoten-Puste aus. Nur 0,71 Millionen schalteten ein. Die Einschaltquoten sanken auf 2,7 und 5,8 Prozent.