Sat.1 setzt auf doppeltes «Buchstaben Battle» am Vorabend

TV-News

Außerdem zeigt der Bällchensender die zweite «Läusemutter»-Staffel – allerdings auf einem sehr ungewohnten Sendeplatz.

Bekanntlich verabschiedet sich die Vorabend-Sendung «Let the music play – Das Hit Quiz» am 1. Oktober mit der letzten Ausgabe aus dem Sat.1-Programm. Bislang erwies sich die von Amiaz Habtu moderierte Sendung nicht als Quotengarant und Rettung für den Vorabend. Mit den bisherigen Ausgaben schaffte die Musik-Sendung mit der ehemaligen «TV Total»-Band einen Marktanteil von 5,2 Prozent in der Zielgruppe. Für die Werktage ab dem 4. Oktober setzt der Unterföhringer Sender daher wieder auf eine bekannte Strategie und zeigt ab 18:00 Uhr eine Doppelfolge des «Buchstaben Battles» mit Ruth Moschner. Damit dürfte der Vorabend allerdings nicht wirklich besser laufen – im Gegenteil. Moschner sorgte zuletzt für Sehbeteiligungen meist um die vier Prozent.Ähnlich bescheiden erging es im vergangenen Jahr auch der Sitcom, von der gleich zwei Staffeln produziert wurden. Nach einem desaströsen Start der ersten vier Folgen, die nur auf maximal 4,7 Prozent in der Zielgruppe kamen, wanderte die von Bing Film & TV produzierte zu sixx . Nun feiert «Die Läusemutter» der schon vorproduzierten zweiten Staffel ihr Comeback bei Sat.1 Wegen der schlechten Quoten traut man sich verständlicherweise nicht mehr an die Primetime heran und sendet alle zehn neuen Folgen am Sonntag, den 26. September, von 9:40 Uhr bis 14:20 Uhr an einem Stück. Ob man damit besser Werte erzielt, darf mehr als bezweifelt werden, vor allem auch, da die Staffel bereits seit Mitte Juni beim Streamingdienst Joyn im Premium-Bereich zur Verfügung steht.