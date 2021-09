VOX zeigt deutsche «The Undateables»-Version im Oktober

TV-News

Im Mittelpunkt von «Besonders verliebt» stehen Menschen, die alle eine geistige oder körperliche Beeinträchtigung haben, mit der sie auf Partnersuche gehen.

Schon länger war bekannt, dass VOX das britische Format «The Undateables» in Deutschland adaptieren wird. Nun hat der Kölner Sender einen Starttermin des Datingformats bekannt gegeben. Demnach startetab Dienstag, den 12. Oktober, filmpool entertainment hat zunächst drei Folgen produziert. Im Mittelpunkt stehen Singles mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, die bei ihrer Partnersuche begleitet werden.VOX möchte mit der Sendung „den Zuschauenden einen authentischen Einblick in die Suche von Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen nach ihrem ganz persönlichen Glück“ vermitteln. Dabei zeigen die Folgen die wichtigsten Meilensteine der Singles auf ihrer Liebesreise: von der Begegnung mit einer Agentur über die Einrichtung ihres Dating-Profils bis zur Vorbereitung auf das erste Date. Schließlich schaut die Sendung den Singles bei der ersten Begegnung mit ihrem Match über die Schulter.Einer der Singles ist der 23-jährige Tobias, der mit dem seltenen Carpenter-Syndrom auf die Welt gekommen ist und noch nie eine Freundin hatte. Nun wünscht er sich nichts sehnlicher als eine feste Partnerin. Außerdem tritt der gehörlose Igor aus München auf. Er ist der Überzeugung, dass Liebe auch ohne große Worte möglich ist. Möglichweise dem ein oder anderen Sportfan ist die 33-jährige Miriam bekannt, denn sie nahm bereits an den Paralympics teil. Jetzt sucht die seit zehn Jahren als Single lebende Teilzeit-Rollstuhlfahrerin einen Partner, der ähnlich sportbegeistert ist wie sie selbst.