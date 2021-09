RTLZWEI setzt zweimal auf Menschen in Rettungsberufen

TV-News

Der Grünwalder Sender RTLZWEI hat Ausstrahlungstermine für das neue Blaulicht-Format «Mensch Retter – Jede Sekunde zählt» gefunden.

Der selbsternannte Reality-Sender Nummer eins, RTLZWEI , setzt in diesem Herbst ein besonderes Augenmerk auf Blaulicht-Formate. Derzeit ist am Donnerstag «Polizei im Einsatz» zu sehen, in der kommenden Woche startet das neue Format «Erste Hilfe, letzte Rettung – Sanis in Ausbildung». Auch im Oktober stehen Menschen in Rettungsberufen im Mittelpunkt, denn für den 6. und 13. Oktober hat der Grünwalder Sender die zweiteilige Primetime-Reportageangekündigt.In der Sendung werden vier Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag begleitet, dabei soll vor allem auf die Menschen hinter dem Beruf eingegangen werden, wie der Sender verspricht. Neben den schönen und erfolgreichen Momenten in diesem Job gibt es auch Situationen, in denen die Lebensretterinnen und -retter an ihre Grenzen stoßen. Neben einem Hubschrauberpiloten und einem Anstaltsarzt stehen verschieden Rettungssanitäter im Mittelpunkt, wie beispielsweise Sabine und Tobias aus Offenbach, die Alkoholsüchtige, Drogenabhängige und psychisch Kranke betreuen.Das von der Münchner White Mexicans GmbH produzierte Format steht nach der linearen RTLZWEI-Ausstrahlung auch beim Streamingdienst TVNow zum Abruf bereit.