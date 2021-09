Sky Q integriert den KiKA-Player

Vermischtes

Der KiKA-Player steht auch im Sky Kids Mode zur Verfügung.

Wie der Pay-TV-Sender Sky am Donnerstag bestätigte, wird künftig die kostenlose Mediathek von KiKA, dem Kinderkanal von ARD und ZDF , bei Sky Q integriert sein. Damit wächst der Bereich für TV-Mediatheken, der bislang die Dienste von ARD, ZDF, arte und TVNow umfasst weiter. Außerdem sind Apps wie Netflix , Prime Video, Disney+ , Spotify und DAZN über den Sky-Q-Receiver abrufbar.Die KiKA-Inhalte erscheinen künftig auf der Bedienoberfläche von Sky Q an der Seite anderer Sky-Programme und weiteren Inhalten. Kunden können ohne vorherige Anmeldung das Angebot kostenfrei nutzen.Die Mediathek bietet einfachen und schnellen Zugriff auf über 5.000 Qualitätsinhalte für Drei- bis 13-Jährige. Die Inhalte stehen auch im geschützten Raum in Kombination mit dem Sky Kids Mode bereit, womit die angezeigten Videos für Vorschulkinder beschränkt werden.