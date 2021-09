Primetime-Check

Wie schlug sich das Drama «Auf dünnem Eis» im ZDF? Konnte «Hart aber fair» im Ersten überzeugen?

Das ZDF präsentierte mitdas gefragteste Primetime-Programm am Montagabend. 4,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, darunter befanden sich 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei 14,8 Prozent bei allen und 6,5 Prozent bei den Jüngeren. Dasinformierte im Anschluss 3,07 Millionen, die Quoten beliefen sich auf 12,3 und 8,0 Prozent. Nach einem Wahlspot der Grünen, der 2,63 Millionen erreichte (Marktanteile: 11,2 und 7,6 Prozent) stand die Free-TV-Premiere vonauf dem Programm. Der Film sorgte für ein 1,58-millionenköpfiges Publikum. Es wurden Sehbeteiligungen von 10,0 und 6,6 Prozent ermittelt.Im Ersten verfolgten ab 20:15 Uhr 2,25 Millionen Zuschauer die Doku. Dies entsprach 8,1 Prozent des Marktes. Ab 21:30 meldete sichund steigerte die Reichweite auf 3,21 Millionen. Der Marktanteil lag nun bei 13,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Reichweite von 0,64 Millionen konstant. Dies sorgte für eine Quotensteigerung von zunächst 9,1 auf 10,5 Prozent bei der Diskussionsrunde um Frank Plasberg.Sat.1 unterhielt mit0,65 Millionen Zuschauer, wovon 0,21 Millionen aus der klassischen Zielgruppe stammten. Das Abnehm-Format generierte Marktanteile von miesen 2,5 Prozent bei allen und fürchterlichen 3,2 Prozent bei den Umworbenen. Auch für ProSieben gab es nichts zu lachen.holte die schwächste Quote aller acht großen Sender. 0,45 Millionen Zuschauer sorgten für 1,7 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe verbuchte man mit 0,29 Millionen 4,1 Prozent. Damit war Kabel Eins eindeutig die erfolgreichste TV-Station der Sendergruppe.sorgte für 1,42 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 5,6 und 7,5 Prozent. Bei den Umworbenen schalteten 0,46 Millionen ein.RTL setzte aufund lockte 3,45 Millionen Zuschauer an, was 12,8 Prozent des Gesamtmarktes belegte. Mit 0,82 Millionen werberelevanten Sehern waren durchschnittliche 11,8 Prozent möglich. VOX sorgte bei den jungen Fernsehzuschauern für die beste Quote des Abends. Mit 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 17,5 Prozent Marktanteil ermittelt. Insgesamt schalteten 2,18 Millionen ein. Eine-Doppelfolge bescherte RTLZWEI 0,60 und 0,62 Millionen Zuschauer. Die Quoten in der werberelevanten Zuseherschaft befanden sich bei jeweils 5,0 Prozent.