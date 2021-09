Löwen bleiben weiter im Aufwärtstrend und holen Jahresrekord

Quotennews

Zuletzt holte man vor genau einem Jahr eine bessere Einschaltquote in der klassischen Zielgruppe. Der Aufwärtstrend der Gründershow hält damit weiter an.

Seit drei Wochen sendet VOX die neue-Staffel – die nun mehr zehnte Runde. Zum Auftakt rutschte das Erfolgsformat unter die Zwei-Millionen-Marke und verbuchte 1,99 Millionen Zuschauer. Eine Woche später übersprang man mit 2,03 Millionen Sehern diese Hürde. In dieser Woche verzeichnete der Kölner Sender 2,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei fantastischen 8,7 Prozent, was eine Steigerung um 0,3 Punkte bedeutete – nie lag die Quote in diesem Jahr höher.In der Zielgruppe ging es wie in der Vorwoche ebenfalls bergauf. Statt 0,98 Millionen Zuschauern generierte die Gründershow nun eine Reichweite von 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Dies belegte sensationelle 17,5 Prozent des werberelevanten Marktes. Vergangene Woche befand sich die Sehbeteiligung bei 15,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe markierte VOX damit eine Jahresbestleistung. Zuletzt wurde am 21. September 2020 mit 18,0 Prozent eine höhere Sehbeteiligung bei den Umworbenen verbucht. Damals lag die Reichweite allerdings deutlich höher bei 1,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen.Am Nachmittag erfolgte beider Startschuss für die Jubiläumswoche der Sendung. Das Format mit Guido Maria Kretschmer feiert den Meilenstein von 2000 Folgen. Um 15 Uhr schalteten 0,38 Millionen ein. Die Marktanteile lagen bei ausbaufähigen 4,0 Prozent bei allen und sehr guten 9,0 Prozent bei den Umworbenen. In der Zielgruppe wollten sich 0,17 Millionen die Folge um Rosvita aus Berlin nicht entgehen lassen. Im Anschluss ging es mitweiter. Das neue Format mit Weddingplaner Frank „Froonck“ Matthée lockte 0,35 Millionen Zuschauer an. Die Marktanteile sanken auf 3,4 und solide 7,4 Prozent.