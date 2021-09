Guido Cantz eröffnet Karnevals-Saison im WDR Fernsehen

TV-News

Zusammen mit Co-Moderatorin Andrea Schönenborn meldet sich Guido Cantz am 11. November vom dem Kölner Heumarkt.

Nachdem in diesem Jahr die Karnevals-Saison weitestgehend aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war, dürften Anhänger der fünften Jahreszeit besonders gespannt auf den 11. November blicken. Dann startet bekanntlich eben jene Karnevalszeit. Am 11.11.2021 präsentiert der WDR wieder die Sessionseröffnung auf dem Kölner Heumarkt. Ganz ohne Hinweis auf Corona kommt die Veranstaltung jedoch auch in diesem Jahr nicht aus, sie findet coronabedingt unter 2G-Regeln statt.Erstmals führt in diesem Jahr Guido Cantz durchs Programm, für den die Moderation ein „nachträgliches Geburtstagsgeschenk“ darstellt, da der «Verstehen Sie Spaß?»-Moderator in diesem Jahr 50 Jahre alt wurde und sein 30-jähriges Bühnenjubiläum im Karneval feiert. „Für mich geht ein langjähriger Traum in Erfüllung“, erklärt Cantz.Direkt auf dem Heumarkt empfängt er verschiedene Gäste und schaltet während der Übertragung immer wieder zu seiner Co-Moderatorin Andrea Schönenborn, die in Köln unterwegs ist und dem Publikum die Stimmung in der Karnevalshochburg vermittelt. Zusätzlich sendet der Radiosender WDR4 die Sendung «Immer wieder neue Lieder», in der sich die Hörer am 11. November auf die neuen Karnevalshits freuen können.