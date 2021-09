Sebastian Fitzek wird «Riverboat»-Moderator

TV-News

Der Bestsellerautor wird an der Seite von Kim Fisher bei den vom rbb produzierten Ausgaben moderieren.

Ab Oktober produzieren der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) und der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) im Wechsel die wöchentliche Talk-Show. Als Moderatorin wird Kim Fisher fungieren – so viel war bereits bekannt. Und auch, dass der wohl berühmteste Meteorologe des Landes Jörg Kachelmann für die MDR-Ausgaben als Co-Moderator an Fishers Seite Platz nehmen wird. Wer die Moderation für die rbb-Folgen übernimmt, sollte eigentlich erst in der ersten Leipziger-Ausgabe verraten werden. Doch Torsten Amarell, seines Zeichens Leiter der rbb-Contentbox Gesellschaft, kam dem zuvor.Er verriet dem ‚Tagesspiegel‘, dass Bestsellerautor Sebastian Fitzek künftig «Riverboat Berlin» zusammen mit Kim Fisher leiten. Amarell lobte Fitzek als „einen charmanten, klugen und neugierigen Gastgeber am Freitagabend“, der wie kaum jemand sonst das Sendegebiet von rbb und MDR in seiner Biografie vereine. „Ein geborener Berliner mit einer Familiengeschichte, die tief in Sachsen und Sachsen-Anhalt verwurzelt ist“, so Amarell.Seit fünf Jahren ist der promovierte Jurist nun schon Deutschlands meistverkaufter Autor. Fitzek bringt neben seinem Verkaufserfolg auch Medienerfahrung mit. So hat er bei Radio 104.6 RTL in der Programmdirektion gearbeitet und war Chefredakteur beim Berliner Rundfunk 91,4. Seinen ersten Auftritt in neuer Rolle hat Fitzek am 15. Oktober.