TV-News

Amazon zeigt Bayern-München-Doku ab November

Veit-Luca Roth von 22. September 2021, 10:36 Uhr

Unter dem Titel «FC Bayern – Behind the Legend» sollen den Fans „nie dagewesene Einblicke“ in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße gegeben werden.

Amazon Prime Video hat den Start von «FC Bayern – Behind the Legend», einer sechsteiligen Dokumentationsreihe über den deutschen Rekordmeister, angekündigt und den Zuschauern „nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußball-Stars des Vereins, auf dem Grün und im privaten Umfeld“ versprochen. Der Streamingdienst des US-Versandhauses stellte alle Episoden ab dem 2. November zur Verfügung.



Die von W&B Television produzierte Reihe setzt beim Champions League Sieg 2020 in Lissabon ein und streckt sich bis zum Abschluss der vergangenen Saison, den Amazon als „emotionales Saisonfinale“ bezeichnet. Zudem begleitet «FC Bayern - Behind the Legend» die prägenden Menschen des Vereins. Dabei geht es auch um die Historie des Vereins und seine Schicksalsmomente sowie das Bild, das andere von ihm haben. Während der Dreharbeiten sind über 2000 Stunden Roh- und Archivmaterial produziert worden, die an über 25 Locations und in mehr als 145 geführten Interviews entstanden.



Simon Verhoeven war als Regisseur tätig, während Nepomuk V. Fischer als Chefkameramann verantwortlich zeichnet. Seitens W&B-Television fungierten Quirin Berg und Max Wiedermann als Executive Producer.

Amazon Prime Video hat den Start von, einer sechsteiligen Dokumentationsreihe über den deutschen Rekordmeister, angekündigt und den Zuschauern „nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußball-Stars des Vereins, auf dem Grün und im privaten Umfeld“ versprochen. Der Streamingdienst des US-Versandhauses stellte alle Episoden ab dem 2. November zur Verfügung.Die von W&B Television produzierte Reihe setzt beim Champions League Sieg 2020 in Lissabon ein und streckt sich bis zum Abschluss der vergangenen Saison, den Amazon als „emotionales Saisonfinale“ bezeichnet. Zudem begleitet «FC Bayern - Behind the Legend» die prägenden Menschen des Vereins. Dabei geht es auch um die Historie des Vereins und seine Schicksalsmomente sowie das Bild, das andere von ihm haben. Während der Dreharbeiten sind über 2000 Stunden Roh- und Archivmaterial produziert worden, die an über 25 Locations und in mehr als 145 geführten Interviews entstanden.Simon Verhoeven war als Regisseur tätig, während Nepomuk V. Fischer als Chefkameramann verantwortlich zeichnet. Seitens W&B-Television fungierten Quirin Berg und Max Wiedermann als Executive Producer.

vorheriger Artikel

nächster Artikel