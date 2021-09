ABC: «How to be Black» in Entwicklung

US-Fernsehen

Das animierte Format dreht sich um eine People-of-Color-Familie in den 1980er Jahren.

Der Fernsehsender ABC lässt von Baratunde Thurston eine neue animierte Sitcom namensentwickeln. Die Produktion wird von den Disney-Töchtern 20th Television Animation und ABC Signature gestemmt. Thurston, Autor der gleichnamigen Memoiren und Podcast-Moderator von "How to Citizen with Baratunde", wird zusammen mit Courtney Lilly, Produzent und Autor von «Arrested Development» und «The Cleveland Show», der kürzlich seinen Vertrag mit ABC Signature verlängert hat, das Drehbuch schreiben und die Produktion übernehmen.Der Bestseller «How to Be Black» handelt von der Gemeinschaft und der Familie, in der der junge Thurston in den 1980er Jahren in Washington, D.C. aufwuchs. Laurence Fishburne und Helen Sugland werden über Cinema Gypsy Productions, dem Produktionsbanner hinter «Black-ish», «Grown-ish» und «Mixed-ish», auch als ausführende Produzenten tätig sein.Das Unternehmen, das im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet wurde, Projekte zu entwickeln, die die kulturelle, ethnische und geschlechtliche Vielfalt in Amerika beleuchten, setzte unter anderem die erfolgreiche Podcast-Serie «Bronzeville» sowie die HBO-Serie «Thurgood» um.