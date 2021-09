RTL Deutschland und Constantin Film vereinbaren strategische Partnerschaft

Wirtschaft

RTL Deutschland hat sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, zur führenden Entertainmentmarke aufzusteigen. Dafür unterzieht man sich derzeit einem Unternehmenswandel, der sich nicht nur in Logo- und Namensänderungen widerspiegeln soll. Auch inhaltlich soll sich einiges tun, nicht nur beim Streamingdienst RTL+, der derzeit noch unter dem Namen TVNow aktiv ist. Dementsprechend erhöht das Medienunternehmen, das unter anderem die Sender RTL und VOX vereint, seine Investitionen in neue fiktionale Inhalte deutlich und hat dafür nun eine strategische Partnerschaft mit der Constantin Film AG vereinbart.Beide Unternehmen haben sich auf einen mehrjährigen Rahmenvertrag für die plattformübergreifende Lizensierung der exklusiven Free-TV sowie exklusiver Streaming-Rechte sämtlicher Kinoproduktionen in Deutschland verständigt. Laut einer Mitteilung umfasst dieser Deal alle deutsch- und englischsprachigen Filme der Constantin Film mit Drehbeginn ab dem 1. Januar 2022. Schon in den vergangenen Jahren arbeiteten die beiden Unternehmen zusammen. Demnächst erscheint beispielsweise die Serie «Ferdinand von Schirach – Glauben», die bei TVNow und VOX ausgespielt werden soll. Nun werde die Partnerschaft auf Kinoproduktionen ausgeweitet. RTL Deutschland verspricht seinem Publikum im Zuge der Partnerschaft „zukünftig ganz großes Kino für Zuhause und unterwegs“. Teil der Kooperation sollen die kommenden Filme von Doris Dörrie, Til Schweiger, David Wnendt und Paul W. Anderson sein. Auch Bora Dagtekins neuer Kinofilm, dessen Dreharbeiten im nächsten Jahr beginnen sollen, wird im Free-TV erstmals bei RTL zu sehen sein.Stephan Schäfer, Co-CEO von RTL Deutschland, bezeichnet den Deal als „weiteren, großen Schritt auf dem Weg von RTL zur führenden Entertainmentmarke“. „Die außergewöhnlichen und hier bei uns verwurzelten Inhalte sowie Künstlerinnen und Kreativen, die wir mit dem exklusiven Rahmenvertrag für uns und unser Publikum gewinnen, unterstreichen den Wunsch, noch mehr Menschen mit großartiger Unterhaltung zu begeistern. Wir freuen uns auf starke Kinofilme der Constantin Film und bieten ihnen im Zusammenspiel unserer Sender und Plattformen die größte Bühne. Dabei bauen wir auf die schon heute enge und fruchtbare kreative Zusammenarbeit mit dem Team um Martin Moszkowicz und Oliver Berben“, so Schäfer.Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, fügt hinzu: „Die Eigenproduktionen der Constantin Film prägen seit Jahrzehnten die Medienlandschaft in Deutschland und setzen den Maßstab für außergewöhnliche und erfolgreiche Filme. Die Energie von Stephan Schäfer, Henning Tewes und ihrem Team und ihre klare Vision für die Zukunft haben uns überzeugt, dass RTL Deutschland genau der richtige Partner für unsere Eigenproduktionen ist. Wir und die vielen Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, freuen uns auf diese Zusammenarbeit.“