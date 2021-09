Primetime-Check

Wie liefen «Die ProSieben-Bundestagswahl-Show» und «The Taste» in dieser Woche? Überzeugte der Serienstart von «Tina mobil» im Ersten und von «Nihat» bei RTL?



Am Mittwochabend begann die Primetime im Ersten mit zwei Episoden der Dramaserieund der Sender sicherte sich bei 4,21 und 4,19 Millionen Zuschauern jeweils einen starken Marktanteil von 16,0 Prozent. Bei der jüngeren Zuschauerschaft schalteten 0,56 sowie 0,54 Millionen Menschen ein, sodass hohe 8,7 und 8,0 Prozent Markanteil eingefahren wurden. Das Magazinlockte ab 21.45 Uhr schließlich noch 2,59 Millionen Interessenten und verbuchte somit eine solide Quote von 11,2 Prozent. Bei einem Publikum von 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte der Sender einen durchschnittlichen Marktanteil von 6,8 Prozent. Das ZDF strahlteaus und fuhr passable 12,5 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 3,26 Millionen Menschen ein. Bei den jüngeren Fernsehenden lag die Sehbeteiligung mit 0,44 Millionen Zuschauern bei guten 6,7 Prozent. Mit demstieg die Reichweite auf 3,84 Millionen Fernsehende und der Sender erzielte hohe 16,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,69 Millionen Interessenten sowie einer herausragenden Quote von 11,6 Prozent kam auch bei den Jüngeren ein starkes Ergebnis zustande.RTL strahlte fünf Episoden der Dramaserieaus und erreichte damit 2,15 bis 1,51 Millionen Menschen. Im Laufe des Abends sank der Marktanteil von guten 9,1 auf mäßige 5,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden Werte zwischen hohen 15,0 und passablen 10,2 Prozent ermittelt. Sat.1 hatte die Kochshowim Programm und lockte ein Publikum von 1,31 Millionen Neugierigen, was gute 6,1 Prozent bedeutete. 0,61 Millionen Umworbene fuhren starke 10,9 Prozent Marktanteil ein.Bei ProSieben liefvor 0,69 Millionen Fernsenden, was einer mauen Quote von 2,6 Prozent entsprach. Etwas besser sah es bei den 0,46 Werberelevanten aus, wo der Marktanteil bei einem akzeptablen Wert von 7,0 Prozent lag. RTLZWEI zeigte in der Primetime die Dokusoapdie mit 0,58 Millionen Zuschauern annehmbare 2,3 Prozent Marktanteil einfuhr. 0,29 Millionen Umworbene bedeuteten zudem solide 4,6 Prozent.Kabel Eins zeigte den Fantasyfilm, welcher 1,07 Millionen Filmfans überzeugte. Hier wurde ein hohes Ergebnis von 4,3 Prozent ermittelt. 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchten zudem gute 5,4 Prozent Marktanteil. VOX schnitt mit der Krimiserierecht passabel ab, denn es schalteten 0,88 bis 0,64 Millionen Zuschauer für die vier Episoden ein, die annehmbare 3,6 bis solide 4,7 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe war im Laufe des Abends eine Steigerung von mäßigen 5,1 auf gute 7,3 Prozent Marktanteil zu beobachten.