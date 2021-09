«Paar Wars» wird fortgesetzt

TV-News

Noch bevor die letzte Folge ausgestrahlt wurde, kündigt Sat.1 eine zweite Staffel im kommenden Jahr an.

Bislang strahlte der Privatsender Sat.1 drei von vier-Folgen aus und kam damit in der Zielgruppe auf Marktanteile von bis zu 11,5 Prozent. Die Reichweiten bewegten sich zwischen 1,16 und 1,36 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Im Schnitt lagen die Einschaltquoten bei 5,3 Prozent bei allen und 10,3 Prozent bei den Umworbenen – Werte, die die Verantwortlichen des Bällchensenders offenbar so zufrieden stellten, dass man noch vor der Ausstrahlung der abschließenden vierten Episode am kommenden Freitag, 24. September, für das kommende Jahr eine neue Staffel ankündigte.„Mit der neuen Show «Paar Wars» feiert Ralf Schmitz direkt einen guten Einstand in Sat.1. Unseren Zuschauer:innen und uns macht die Show so viel Spaß, dass wir uns auf eine zweite Staffel im nächsten Jahr freuen“, erklärt Sat.1-Chef Daniel Rosemann.Fans von Ralf Schmitz müssen sich jedoch nicht bis ins kommende Jahr gedulden, um neue Inhalte mit dem Comedian zu sehen. Am 15. Oktober, also drei Wochen nach dem Staffelfinale der ProduktionsUnion-Produktion meldet sich Schmitz zusammen mit Pierre M. Krause in der Impro-Comedy-Show «Halbpension mit Schmitz» im Sat.1-Programm zurück. Außerdem dreht Schmitz die neue Datingshow «Voll verschossen mit Ralf Schmitz», die ebenfalls im kommenden Jahr asgestrahlt werden soll.