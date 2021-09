In Woche vier legt «The Taste» einen deutlichen Sprung nach oben hin

Quotennews

Nach einem deutlichen Abwärtstrend in den vergangenen Wochen sorgte die Kochshow in Sat.1 nun für das bislang mit Abstand beste Ergebnis der Staffel.



Vor vier Wochen hatte die Kochshoweinen überzeugenden Start hingelegt, doch danach kontinuierlich verloren. Von den anfangs 1,14 Millionen Fernsehenden waren so in der Woche zuvor nur noch 1,01 Millionen Zuschauer übrig. Damit sank die Quote weiter auf akzeptable 4,6 Prozent. Auch in der Zielgruppe war der Marktanteil von einem hohen Wert von 10,5 Prozent auf nur noch knapp überdurchschnittliche 7,9 Prozent zurückgefallen.Doch das Blatt wendete sich mit der vierten Ausgabe deutlich. Die Zuschauerzahl kletterte auf 1,31 Millionen, so dass auch der Marktanteil einen deutlichen Sprung auf gute 6,1 Prozent machte. Die Quote lag nun über dem Senderschnitt und war zuletzt 2018 so hoch gewesen. Auch bei den 0,61 Millionen Jüngeren bildete sich eine deutliche Steigerung auf starke 10,9 Prozent ab, was die übrigen Ergebnisse der bisherigen Staffel deutlich übertraf. Hier war der Wert 2017 zuletzt höher gewesen.RTLZWEI startete am Mittwochabend mit der Übertragung einer neuen Dokusoap. Beiwerden sechs Azubis begleitet, die sich dazu entscheiden Notfallsanitäter zu werden und Leben zu retten. Das Team ist bei den Einsätzen und der Fahrt im Rettungswagen mit dabei und beleuchtet auch die psychischen Belastungen des Berufs. Für das neue Format interessierten sich zum Auftakt 0,58 Millionen Fernsehende, was einem annehmbaren Marktanteil von 2,3 Prozent entsprach. Die 0,29 Millionen Werberelevanten reihten sich bei einem soliden Wert von 4,6 Prozent ein.