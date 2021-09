«Saturday Night Live» unter anderem mit Jason Sudeikis

US-Fernsehen

Zu den weiteren prominenten Moderatoren gehören Kim Kardashian, Owen Wilson und Rami Malek.

Owen Wilson, Kim Kardashian, Jason Sudeikis und Rami Malek sind die ersten vier großen Namen, die die Moderation vonübernehmen werden. Der Sender NBC kündigte zudem an, dass die Sendung nicht nur samstags um 23.30 Uhr ausgestrahlt wird, sondern auch bei Peacock gestreamt wird.Der erste Moderator der 47. Staffel wird Owen Wilson sein, der kürzlich in der Marvel-Serie «Loki» bei Disney+ zu sehen war. Er wird an der Seite von Kacey Musgraves auftreten, deren neues Album vor kurzem erschienen ist. Die Unternehmerin und Reality-Show-Star Kim Kardashian wird am 9. Oktober zum ersten Mal die Show moderieren. Musikalischer Gast wird Halsey sein.Der Schauspieler Rami Malek gibt sein «SNL»-Moderationsdebüt am 16. Oktober, wenige Tage nachdem der neue James Bond-Film «No Time To Die», in dem er mitspielt, in die Kinos kommt. Young Thug wurde als musikalischer gast gebucht. Jason Sudeikis, der zwischen 2005 und 2013 Mitglied der «SNL»-Besetzung war, wird am 23. Oktober für seinen ersten Auftritt als Moderator zurückkehren.Bereits seit fünf Jahren bietet NBC seinen Zuschauer an, die Ostküstenvariante via Streaming zu schauen. Zuvor mussten die Menschen an der Westküste drei Stunden warten. Durch die sozialen Medien sind allerdings schon vorab Szenen viral gegangen.