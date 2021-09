Rashida Jones und David Oyelowo sind bei «Wool» dabei

US-Fernsehen

Das Science-Ficton-Projekt wird demnächst bei Apple produziert.

Der iPhone-Hersteller Apple legt schon wieder nach: Die bekannten Schauspieler Rashida Jones und David Oyelowo stoßen bei der Serieals Darsteller hinzu. Bereits bekannt war, dass Rebecca Ferguson und Tim Robbins bei der Serie mit dabei sind. Die Serie war ursprünglich eine Kurzgeschichte, die online publiziert wurde. Der Autor Hugh Howey machte daraus dann drei Romane.«Wool» spielt in einer zerstörten und vergifteten Zukunft, in der eine Gemeinschaft in einem riesigen Silo unter der Erde lebt, Hunderte von Stockwerken tief. Dort leben Männer und Frauen in einer Gesellschaft voller Vorschriften, von denen sie glauben, dass sie sie schützen sollen. Oyelowo wird die Rolle von Holston, dem Sheriff des Silos, übernehmen. Jones spielt Allison, seine Frau, die ebenfalls in der IT-Abteilung des Silos arbeitet.Graham Yost wird das Drehbuch schreiben und die Serienadaption produzieren, wobei Ferguson nicht nur die Hauptrolle, sondern auch die Produktion übernimmt. Morten Tyldum wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Die Serie wird von den AMC Studios produziert.