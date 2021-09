«Alles was zählt»: Maximilian steht vor Gericht

Soap-Check

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» kehrt Nihat aus Hamburg zurück.

Sascha hat sich bei einem Freund verschanzt und will nicht mit Tatjana reden. Als die Nachricht kommt, dass Saschas Strafe für das versehentlich gelegte Feuer relativ milde ausfällt, schöpft Tatjana Hoffnung, dass er sich beruhigen wird. Doch er kann seine quälenden Gefühle nicht länger unterdrücken und wird Joe gegenüber handgreiflich. Tatjana ist fassungslos. Carla hält die Paris-Postkarte an ihrem Roller zunächst für einen schlechten Scherz von Amelie. Doch die macht ihr klar, dass der Gedanke völlig absurd ist. Irritiert kommt Carla auf die Idee, dass die Ansichtskarte ein Lebenszeichen von Gregor sein könnte. Simon steigert sich weiter in seinen Frust, weil Sara den Kurztrip zu seiner Mutter nach Düsseldorf abgesagt hat, um Ben und Ellen mit den Kochboxen zu helfen. Merle wird in der Presse für ihre Idee gefeiert, mit Mandalas auf die Pop-Up-Radwege aufmerksam zu machen. Thomas‘ Schüler greifen die Idee auf und machen die Mandalas zum Protest-Symbol für den Klimaschutz.Ariane will sich etwas beweisen. Florian nimmt Constanzes Antrag zum Schein an. Christoph und Rosalie verlieren beim Boulespielen. Ariane ist durch eine kurze nächtliche Begegnung mit Robert einmal mehr bezaubert von ihm. Um sich zu beweisen, dass sie ihre Gefühle trotzdem unter Kontrolle hat, lotst sie Erik in ihr Zimmer und verführt ihn. Doch plötzlich überkommt sie die Fantasie, in Roberts statt in Eriks Armen zu liegen. Maja ist geschockt, dass Florian Constanzes Antrag annimmt. Sie kommt daraufhin zu dem Schluss, dass Florian sich endgültig gegen sie entschieden hat. Constanze und Florian gelingt es währenddessen als angebliches Pärchen, die Baronin von Zweigen zum Spenden zu bewegen. Doch als Florian Constanze klarmacht, dass sein Herz noch immer Maja gehört, heckt sie einen neuen Plan aus. Christoph und Rosalie halten die Sonnbichlers als ihre Boule-Gegner für keine große Konkurrenz. Doch bei einem Trainingsspiel gelingt es Alfons, Hildegard so weit anzuspornen, dass die beiden gewinnen. Rosalie gibt Christoph daraufhin die Schuld an ihrer Niederlage und geigt ihm leidenschaftlich die Meinung.Katharina ist im ersten Moment sauer, als Joschi für längere Zeit bei ihnen einziehen soll. Doch steckt etwa mehr hinter Joschis cooler Fassade? Als Fanny zur Beerdigung von Liesl nach Österreich reist, steht Sarah mit ihrer Prüfungsvorbereitung allein da. Wird sie dem Druck standhalten?Während Chris seine Lernproblemchen mit Corinnas Hilfe in den Griff bekommt, hat Matteo die Schule längst aufgegeben. Till tut sich Monikas Glücksrausch mit Jakob nicht an. Geschickt erobert er seine Wohnung zurück. Nika schwebt auf Wolke sieben und sieht sich mit Paco am Beginn einer Beziehung. Doch leider sieht Paco das offenbar anders.Der Prozess gegen Maximilian steht an. Angesichts der jüngsten Ereignisse fällt es Nathalie schwer, optimistisch zu sein. Sie macht sich auf das Schlimmste gefasst. Isabelle zeigt nach außen eine kühle Fassade, innerlich setzen ihr viele Dinge heftig zu. Chiara erkennt überrumpelt, dass Moritz überstürzt verschwunden ist. Doch nicht nur ihr bleibt Moritz eine Erklärung schuldig.In seiner Wut geht Moritz mit Fabio Flyer verteilen und gerät dabei an einen Idioten, der ihm gerade recht kommt, um Dampf abzulassen. Die Situation eskaliert und es trifft einen Unschuldigen. Nihat ist aus Hamburg zurück, und John erhält ungeplant Informationen, die ihn fassungslos machen. Vergeblich fordert er von Nihat mehr Anhaltspunkte und will dann kurz entschlossen selbst nach Hamburg fahren. Doch er hat die Rechnung ohne Emily gemacht.Ein dunkler Schatten der Vergangenheit taucht unvermittelt in Sidneys Agentur auf und fordert ihn auf, reinen Tisch zu machen. Im ersten Moment ist er noch geschockt, doch dann findet Sidney schon bald wieder zu alter Stärke zurück und dreht den Spieß kurzerhand um. Denn auch Felix, Ninis Vater, hat ein dunkles Geheimnis, von dem niemand je erfahren darf. Währenddessen kämpft seine Tochter weiter um ihre Beziehung, die mittlerweile aber auf äußerst wackligen Beinen steht. Schließlich tut Hunter alles dafür, um sie und Max auseinanderzubringen. Joana zweifelt derweil an ihrer Entscheidung und überlegt ernsthaft, Ardian zu heiraten. Noch ist sie sich da aber nicht sicher, denn Sidney kommt mit dem nächsten großen Auftrag um die Ecke. Der Friede währt nur kurz, denn beim abendlichen Meeting macht Sidney den WG-Bewohnern eine klare Ansage, die alle erschaudern lässt.Die gut gelaunte Meike, die eigentlich ihren freien Tag genießen wollte, ist wie vom Donner gerührt. Plötzlich steht ihre Cousine Lisa, die sie 13 Jahre nicht gesehen hat, mit einer Freundin vor der Tür und verkündet, dass sie ab jetzt in Köln studieren wird. Während Lisa sich sehr darüber freut, dass sie ihre Lieblingscousine endlich wiedergefunden hat, ist Meike alles andere als begeistert. Sie versucht allerdings, ihre Gefühle zu überspielen. Doch es kommt für Meike noch schlimmer. Nicht nur, dass Lisa nach Köln zieht, sie hat auch eine Bitte: Für die ersten zwei Wochen möchte sie mit ihrer Freundin bei Meike im Loft wohnen, bis das Zimmer im Studentenwohnheim einzugsbereit ist. Die überrumpelte Meike ist strikt dagegen und sucht immer wieder nach neuen Ausreden.Amelie ist stolz auf ihre Mutter Milla, als diese in der Stadt einen übertrieben hilfsbereiten Passanten taff in die Schranken weist und fortjagt. Doch zu ihrem Entsetzen entpuppt sich der Mann als ihr neuer Englisch- und Sportlehrer Tom Fröhlich. Amelie fürchtet, bei ihm direkt unten durch zu sein, was er aber nach der ersten Doppelstunde entspannt entkräftet. Doch später am Tag trifft Milla im Body Burn erneut auf Tom. Da sie seine Verbindung zu Amelie leider immer noch nicht kennt, erlaubt sie sich einen bösen zweiten Fehltritt. Amelie ist stinksauer und macht ihrer Mutter heftige Vorwürfe. Daraufhin sieht Milla reumütig ein, den Bogen überspannt zu haben. Noch am selben Abend entschuldigt sie sich hochoffiziell bei Tom, der die Entschuldigung sofort annimmt und alle Vorfälle des Tages zu Millas und Amelies Erleichterung cool abhakt.