«Mare of Easttown»-Star unterschreibt bei Paramount

Kino-News

Sosie Bacon hat die Rolle für einen Spielfilm an Land gezogen.

Die Tochter von «The Closer»-Star Kyra Sedgewick und Kevin Bacon, Sosie Bacon, wird die Hauptrolle inübernehmen. Die 29-jährige Schauspielerin war zuletzt an der Seite der mit dem Emmy ausgezeichneten Serie «Mare of Easttown» zu sehen. Bei diesem Format übernahm Kate Winslet die Hauptrolle.Paramount Players schreibt über den Inhalt: "Nach einem bizarren, traumatischen Ereignis mit einem Patienten beginnt eine Psychiaterin, schreckliche Ereignisse zu erleben, die nur sie sehen kann, und ist zunehmend davon überzeugt, dass sie von einer bösartigen, übernatürlichen Kraft verfolgt wird." Der Film basiert auf dem Kurzfilm «Laura Hasn’t Slept».Parker Finn wird bei «Something's Wrong With Rose», dessen Dreharbeiten im Oktober in New Jersey beginnen sollen, das Drehbuch schreiben und Regie führen. Temple Hill produziert für Paramount Players, eine Abteilung des Studios, die Genrefilme mit zeitgenössischen Stimmen produziert.