Goodbye: Das war´s mit Kowalski!

Hingeschaut

Am Freitag müssen die Fernsehzuschauer von «SOKO Leipzig» stark sein, denn eine beliebte Figur steigt aus.

Was war eher da: Die Wende oder die «SOKO Leipzig»? Mutmaßlich tippen mehr Fernsehzuschauer als am Sonntag Wähler der Grünen auf die Krimi-Serie, die aber tatsächlich erst seit 2001 ausgestrahlt wird. Diesen Freitag läuft Folge fünf der 22. Staffel. Eine traurige für langjährige Fans."Kowalskis Entscheidung" ist die letzte mit Steffen Schroeder, der als Kommissar Tom Kowalski nach fast zehn Jahren aussteigt. Und daher drehen sich die knapp 44 Minuten in erster Linie um ihn, wobei es auch einen Mordfall zu klären gilt. Regisseur Herwig Fischer (früher «Lindenstraße») zeigt Daniela Bette, die dort die Angelina Dressler spielte, als Chefin einer Agentur, für die auch die junge Johanna Ehms als Sugar Babe arbeitete. Sie wird in einer Tiefgarage vom eigenen Auto an der Wand zerquetscht. Als Kundin eines viel älteren Wirtschaftsanwaltes und ihres Vermieters...Aber es geht ja um Tom Kowalski. Der schon immer in einem Wohnmobil lebt, der darunter leidet, dass er seinen koksenden Kollegen Jan Maybach in die Schulter schoss, der kürzlich seinen Bruder beerdigen musste. Der seine in Australien lebende Tochter Jacky vermisst, die nun auch noch schwanger ist. "Opa Tom" wirft deshalb hin und verlässt Leipzig. Das ist diesmal das Entscheidende.Wenn er am Ende mit seinem Rucksack davon radelt, dann kommen einem Fan von «SOKO Leipzig» irgendwie sogar die Tränen... Moritz Brenner, gespielt von Johannes Hendrik Langer, wird Kowalskis Nachfolger. Aber erst in der nächsten Folge.Johannes Mitbewohnerin ist in dieser ebenfalls ein Sugar Babe, beide stritten um den Wirtschaftsanwalt als Kunden, nach einem Besuch von ihm landet sie mit einem Stromschlag in der Badewanne. Aber den Mord beging seine Tochter, die in Johanna Ehms verliebt war und nicht damit leben konnte, dass sie nebenbei noch mit ihrem Vater schläft.Alles irgendwie Nebensache diesmal. Und eine eher unglaubwürdige Story. Auch wenn die aktuelle Staffel sicherlich eine der besten ist. Vor allem die Folge jüngst mit dem Comeback von Hajo Trautzschke und der Kaffeefahrt, dem Duell mit Michaela May, war sicherlich mit das Sehenswerteste in den 20 Jahren «SOKO Leipzig». Und nun geht es bald um Leben und Tod bei Jan Maybach. Der Freitagabend im ZDF gehört weiterhin der sächsischen Sonderkommission.