«The North Water»: Magenta TV zeigt Drama-Serie mit Colin Farrell

TV-News

In den USA debütierte die Serie, die hierzulande als „Magenta TV Exlusive“ vermarktet wird, auf dem Streamingdienst AMC+ ihre Premiere. Drei Monate später kommt sie nach Deutschland.

Magenta TV hat angekündigt, die Drama-Serieknapp drei Monaten nach dem US-Start beim Streamingdienst AMC+ nach Deutschland zu holen. Der TV- und Streamingdienst der Deutschen Telekom zeigt die ersten beiden Folgen am 14. Oktober. Am 21. Oktober erscheinen die weiteren vier Episoden der sechsteiligen Serie, die von BBC, See-Saw Films und Rhombus Media produziert wurde und auf dem gleichnamigen Roman von Ian McGuire basiert.Die Serie, die unter anderem mit Colin Farrell, Jack O'Connell und Stephen Graham besetzt ist, spielt im Jahr 1859. Im Mittelpunkt steht Chirurg Patrick Sumner (O’Connell), der auf der „Volunteer“ als Schiffsarzt anheuert. Um sein altes Leben hinter sich zu lassen, will sich Sumner in der menschenfeindlichen Natur der Arktis verlieren. Doch die Grausamkeit der Elemente wird von der Gewalt seiner Mannschaftskameraden übertroffen. Besonders der Harpunier Drax (Farrell) legt eine ausgesprochen brutale Natur an den Tag. Als der wahre Zweck der Expedition klar wird, kommt es zu einer Konfrontation zwischen den beiden Männern. Die Expedition gerät außer Kontrolle und führt die Crew auf eine Reise weit weg von festem Boden – und damit auch von den sicheren Ankerplätzen der Zivilisation.Regisseur Andrew Haigh inszenierte «The North Water» an Originalschauplätzen in der Arktis, weswegen das Produktionsteam und die Crew vier Wochen vor Ort waren und dabei Eisbären und einem Walross begegneten. Die Dreharbeiten fanden in kleinen Booten auf dem arktischen Meer statt.