«Charlie und die Schokoladenfabrik»: Netflix erwirbt Roald Dahl Story Company

US-Fernsehen

Damit möchte man ein eigenes Serien-Universum erschaffen.

Der Streaming-Gigant Netflix hat die Roald Dahl Story Company (RDSC) übernommen und möchte mit den Rechten ein Serienuniversum erschaffen. Ein aktueller Deal zwischen den Unternehmen, der 2018 geschlossen wurde, umfasst eine Reihe von animierten TV-Shows, darunter eine Serie basierend auf der Welt von «Charlie und die Schokoladenfabrik» von Taika Waititi und Phil Johnston. Der Deal sieht Produktionsausgaben von rund einer Milliarde US-Dollar vor.Zudem haben die Arbeiten mit Sony und Working Title anbegonnen. Neben vielen Serien sollen auch Live-Action-Filme, Spiele, Live-Theater und Produkte auf den Markt geworfen werden. "Diese Geschichten und ihre Botschaft von der Kraft und den Möglichkeiten junger Menschen waren noch nie so aktuell wie heute", schreiben Ted Sarandos, Co-CEO und Chief Content Officer von Netflix, und Luke Kelly, der Enkel des Autors und Geschäftsführer der Roald Dahl Story Company, in einem Blogpost."Wenn wir diese zeitlosen Geschichten in neuen Formaten einem größeren Publikum zugänglich machen, wollen wir ihren einzigartigen Geist und ihre universellen Themen wie Überraschung und Freundlichkeit beibehalten, aber auch etwas neue Magie in die Mischung einstreuen“, teilte der Netflix-Chef mit. Dieser versicherte, dass alle 26 Mitarbeiter des Unternehmens erhalten bleiben.