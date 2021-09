RTL schmeißt DNA-Experiment von Joachim Llambi aus dem Programm

TV-News

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch muss auch das «Exclusiv Spezial» über die Bond-Premiere weichen. Am Programm wird deshalb kräftig geschraubt.

Der Kölner Privatsender RTL hatte vor gut zwei Wochen ein exklusives Interview mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig im Rahmen der Weltpremiere von «Keine Zeit zu sterben» angekündigt, von dem Ausschnitte in der Nacht von 28. auf den 29. September ausgestrahlt werden sollten. Daraus wird nun nichts, denn RTL hat einige Programmänderungen angekündigt und das «Exclusiv Spezial» um 00:30 Uhr aus dem Programm genommen. Am Dienstag, 28. September, macht in der Primetime das ursprünglich für 22:15 Uhr angekündigteden Anfang. Das zweistündige Magazin befasst sich mit dem deutschen Tabuthema Gehalt. Die Sondersendung trägt den Beinamen „Was verdienst Du? – Das Gehaltsexperiment“ und soll zwei Tage nach der Bundestagswahl RTL-Zuschauer „in die Rolle des Personalchefs der Deutschland-AG“ schlüpfen lassen. Dabei soll es unter anderem um das geschlechtsspezifische Lohngefälle oder die schlechte Entlohnung in systemrelevanten Berufen gehen.Das zunächst um 20:15 Uhr programmietewechselt auf den Montag, 27. September, weswegen die dort programmierten Sendungenundweichen müssen. Für die von Inka Bause moderierte Show wurde bereits ein Ersatz-Termin gefunden. Statt in der Primetime wird das Format nun am Sonntag, 3. Oktober, um 19:05 Uhr gesendet. Dafür entfällt, dessen vorerst letzte Folge über Halloren nun am 10. Oktober um 14:20 Uhr ausgestrahlt wird. Das Format mit dem «Let’s Dance»-Juror hat derweil noch keinen neuen Termin erhalten.Zurück zum kommenden Dienstag, denn eine Lücke nach dem täglichen Nachrichtenmagazin «RTL Direkt» ist noch offen. Diese füllt RTL mit der Wiederholung von, das erst am 11. August 2021 ausgestrahlt wurde. Nach dem anschließenden «RTL Nachtjournal» werden dann zwei «CSI: Miami»-Folgen versendet. An der Live-Berichterstattung vom roten Teppich vor der Royal Albert Hall um 18:00 Uhr hält RTL derweil fest. Von dort melden sich wie gehabt Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer. Auch das Craig-Interview ist laut Programmplan weiterhin stattfinden.