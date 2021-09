Quotencheck

ProSieben Maxx wiederholte die Serie auf dem späten Freitag-Sendeplatz.

Die WIT Studios produzierten zusammen mit Production I.G. die Manga-Reihe «Attack on Titan», die zwischen September 2009 und April 2021 produziert wurde. Insgesamt entstanden 34 Bände, die sich um den jungen Eren Jäger, seiner Adoptivschwester Mikasa und seinen Freund Armin dreht, die zusammen mit dem Rest der Menschheit in Städten leben. Außerhalb dieser Zentren lauern gigantische humanoide Wesen, die Menschen grundlos verschlingen.Bereits seit dem Jahr 2017 strahlt der Sender ProSieben Maxx die Serie aus, die Free-TV-Premiere der dritten Staffel erfolgte im Februar und März 2021. Der zweite Teil der dritten Season soll noch folgen. Der japanische Sender NHK kündigte bereits eine vierte und finale Staffel an, die im Winter 2022 laufen soll.ProSieben Maxx wiederholte die Serie in der Nacht von Freitag auf Samstag. Los ging es am 2. Juli um 23.50 Uhr, 0,06 Millionen Menschen waren dabei. Mit 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen schnitt „Der Tier-Titan“ gar nicht mal so schlecht ab, denn es wurde ein Prozent Marktanteil verbucht. Auch die zwei weiteren Folgen, die in den nächsten Wochen liefen, sorgten für 60.000 Zuschauer. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen sicherte sich die Serie 1,1 und 1,3 Prozent.Am 23. Juli erreichte «Attack on Titan» 0,05 Millionen Fernsehzuschauer, mit nur 20.000 jungen Menschen fiel das Ergebnis mit 0,7 Prozent jedoch nur suboptimal aus. Die Episoden zwischen dem 30. Juli und 20. August 2021 sicherten sich jeweils 1,3 Prozent in der Zielgruppe. „Historia“ verbuchte Ende Juli sogar 0,08 Millionen Zuschauer.Positiv stach auch „Die Eröffnung“ am 27. August um 23.40 Uhr heraus. Die Episode wurde von 0,09 Millionen Zuschauern verfolgt, es wurden 0,06 Millionen junge Menschen ermittelt. Die Anime-Serie aus Japan verschaffte sich einen Marktanteil von 1,8 Prozent. Doch die zwei Folgen am 3. und 9. September liefen nicht mehr so gut, nur noch jeweils 0,6 Prozent Marktanteil wurde ermittelt. Die Reichweite bei den Umworbenen fiel auf jeweils 0,02 Millionen Zuschauer. Das Staffelfinale der zweiten Runde kam auf 0,05 Millionen Zuschauer, wovon 0,03 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Es stand ein Prozent Marktanteil auf der Uhr.Die Wiederholung der zweiten «Attack on Titan»-Staffel brachte ProSieben Maxx 0,06 Millionen Zuschauer und 0,5 Prozent Marktanteil. Die Fernsehstation aus Unterföhring verbuchte bei den jungen Zuschauern 0,04 Millionen, der Marktanteil lag bei leicht unterdurchschnittlichen 1,1 Prozent.