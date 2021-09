«Blue Bloods» kehrt zum Samstagvorabend zurück

TV-News

Kabel Eins strahlt die elfte Staffel der mit Tom Selleck besetzten Serie nicht mehr in der Freitags-Primetime aus.

Kabel Eins hat die Ausstrahlung der elften-Staffel angekündigt und der Serie einmal mehr einen neuen Sendeplatz verschafft. Die 16 Folgen umfassende Runde startet demnach am Samstag, den 9. Oktober, um 18:25 Uhr. Es werden jeweils zwei Folgen ausgestrahlt. Fans der Serie fällt auf: Neu ist der Sendeplatz gar nicht, lief die Serie doch vor der zehnten Staffel ebenfalls zu dieser Uhrzeit.Die zehnte Reihe der mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg besetzten Krimi-Sendung lief im vergangenen Jahr am Freitagabend, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Nur durchschnittlich 0,70 Millionen Fernsehzuschauer interessierten sich zur besten Sendezeit für die 19 neuen Episoden. Im Schnitt kam der Marktanteil somit nicht über einen mauen Wert von 2,3 Prozent hinaus. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr Kabel Eins damit katastrophale Werte ein. Mit 0,24 Millionen Werberelevanten waren nur 2,9 Prozent möglich. Der Wechsel zurück auf den Samstag war daher nur noch Formsache.Am Freitag bleibt es damit vorerst bei der Ausstrahlung von «Criminal Minds», die bis 22:15 Uhr auf Sendung bleiben. Auch am Folgeprogrammändert sich vorerst nichts, denn Kabel Eins strahlt derzeit die erste Staffel aus. Ab dem 15. Oktober geht Kabel Eins nahtlos in die zweite Staffel über. Ab 22:15 Uhr steht zunächst die letzte Folge der ersten Staffel auf dem Programm. Um 23:15 Uhr erfolgt dann der Startschuss für Staffel zwei. Die elf Episoden sind zugleich auch die letzten Ausgaben der eingestellten CBS-Serie.