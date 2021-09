Peter Giesel knüpft nicht an frühere Erfolge an

Quotennews

Die dritte Episode der neuen «Achtung Abzocke»-Staffel läuft weiterhin nur auf mäßigem Niveau.

Der Fernsehsender Kabel Eins hat gleich mehrere Formate unter dem Namen «Achtung Abzocke» im Programm. Im Winter war Peter Giesel den Betrügern auf der Spur, die Quoten waren dort allerdings recht überschaubar. Im Juni und Juli jagte der Protagonist Urlaubsbetrügern, damit sicherte sich die Unterföhringer Fernsehstation Marktanteile zwischen sieben und neuneinhalb Prozent.Seit 9. September 2021 heißt es. Die ersten zwei Folgen verbuchten 4,8 und 5,8 Prozent in der Zielgruppe. Die dritte Ausgabe, die am Donnerstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde, verzeichnete 5,4 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man 0,35 Millionen. Insgesamt wollten 0,85 Millionen Menschen die Sendung sehen, die auf einen Marktanteil von 3,4 Prozent kam.Überraschend stark warin den vergangenen zwei Wochen. Die Sendung verbuchte hohe Reichweiten. Am Donnerstag wurde dieser Trend aber nicht fortgesetzt, es waren dieses Mal 0,42 Millionen Fernsehzuschauer dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 2,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,18 Millionen ein, ein Marktanteil von 4,3 Prozent war die Folge.