«SOKO Stuttgart» mit erfolgreichem Start

Quotennews

Allerdings kam die Serie nicht an das sensationelle Ergebnis aus dem Vorjahr heran. Damals waren über vier Millionen Menschen dabei.

Am Donnerstag um 18.00 Uhr startete die 13. Staffel der Krimi-Seriebeim Mainzer Fernsehsender ZDF . 3,50 Millionen Fernsehzuschauer wollten die neue Folge sehen, die den Titel „Teams“ trug. Das Format sicherte sich einen Marktanteil von 21,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte die Serie mit Karl Kranzkowski 0,12 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil belief sich auf schlechte 3,9 Prozent.Im vergangenen Jahr ging die neue Staffel erst Mitte Oktober on Air. Damals waren 4,16 Millionen Fernsehzuschauer dabei, der Marktanteil lag damals bei phänomenalen 21,1 Prozent. Auch der Marktanteil bei den jungen Menschen konnte sich mit 8,5 Prozent sehen lassen.Schon seit drei Wochen ist am Donnerstagvorabend die neue Staffel vonvertreten. Die ersten beiden Episoden erreichten 2,83 und 3,19 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg von 12,7 auf 13,4 Prozent. Nun stand die dritte Ausgabe an, die auf 3,07 Millionen Fernsehzuschauer kam. Die Episode „Escape-Room“, die von Wiebke Jaspersen und Wolf-R. Kuhl verfasst wurde, sicherte sich 13,1 Prozent Marktanteil. Das Format holte 0,25 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 4,8 Prozent.