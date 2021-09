«Freud»: ORF-Netflix-Koproduktion kommt zu ZDFneo

TV-News

Außerdem dreht der Spartensender in Stockholm derzeit die Thriller-Serie «Riding in Darkness».

Im März 2020 ging bei Netflix die Thriller-Seriean den Start, die wenige Tage zuvor im ORF Premiere feierte. Die Koproduktion des Streamingdienstes und des österreichischen Senders wird anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung nun auch im deutschen Free-TV zu sehen sein. Der Spartensender ZDFneo zeigt alle acht Folgen am Samstag, den 30. Oktober ab 23:35 Uhr, weshalb die Serie vor allem für Nutzer der ZDFmediathek interessant sein dürfte, wo die Serie ab 0:35 Uhr in Gänze zur Verfügung steht. Wer dennoch in der Nacht aufbleiben möchte, muss bis 5:30 Uhr aufbleiben, dann endet die Ausstrahlung.«Freud» handelt wenig überraschend vom Wiener Psychoanalytiker Siegmund Freud und spielt im ausgehenden 19. Jahrhundert, als der junge Freud für seine neue Psychoanalyse nur Spott erntet und sich nicht mal mehr seine Miete leisten kann, bis ihn die Polizei um Hilfe bittet. Über die weniger historisch akkurate Serie, die mit Robert Finster in der Titelrolle besetzt ist, schrieb Quotenmeter in seiner Serien-Kritik folgendes: „Sobald man den fehlenden Tiefgang sowohl in Geschichte als auch bei den Figuren akzeptieren kann, erwartet den Zuschauer eine abwechslungsreiche Serie, deren Verrücktheitsgrad sich von Folge zu Folge steigert. Schauspielerisch spielt das Ensemble um Robert Finster (Sigmund Freud) großartig – eine Abneigung gegen den Wiener Dialekt darf man aber keinesfalls mitbringen.“ ( Hier klicken für die vollständige Kritik. Derweil hat ZDFneo eine eigene Produktion einer Thriller-Serie bekannt gegeben. In Stockholm und Umgebung entsteht derzeit die Serie, die von der schwedischen Produktionsfirma Jarowskij unter der Verantwortung von Emmy Nyberg produziert wird. Molly Hartleb und Julia Lindström führen für die Koproduktion mit dem schwedischen Sender TV4 Regie. Das neoriginal erzählt nach wahren Begebenheiten das grausame Schicksal junger Frauen. Jahrelang werden sie von dem angesehenen Pferderanch-Besitzer Tommy (Jonas Karlsson) missbraucht und manipuliert – bis es ihnen gelingt, sich von ihrem Tyrannen physisch und psychisch zu befreien.Das True-Crime-Format wird dabei aus den Perspektiven des 16-jährigen Stallmädchens Molly (Saga Samuelsson), von Lotta (Malin Persson), der Ehefrau des Ranch-Besitzers, und deren Tochter Victoria (Hanna Ardéhn) geschildert. Die Frauen machen eine emotionale Entwicklung durch, die gleichzeitig auch Hoffnung und Ermutigung spenden soll. Denn am Ende werden aus den Opfern starke Persönlichkeiten, die sich ihrem Leid entgegenstellen und ihr Schicksal wenden. Wann die Serie zu ZDFneo und in die ZDFmediathek kommen wird, steht noch nicht fest. Gedreht wird noch bis Ende des Jahres.