Primetime-Check

Wie schlug sich ProSieben mit den «Job-Touristen»? Punktete RTL mit seinem «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Ableger?

3,92 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten am Donnerstag um 20.15 Uhr dieim Ersten. Der Marktanteil belief sich auf 15,1 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man fabelhafte 17,2 Prozent ein. Mit densicherte sich die blaue Eins 3,33 Millionen, die Werte lagen sowohl bei allen, als auch bei den jungen Menschen, bei 14,5 Prozent. Das ZDF setzte ebenfalls aufund erntete 2,78 Millionen Zuschauer, danach erreichte das3,44 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum beliefen sich auf 10,7 und 14,7 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 7,6 und 10,4 Prozent ein. Danach erreichte2,40 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 13,9 respektive auch guten acht Prozent.Zwei neue-Episoden lockten 1,49 und 1,55 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , die 5,6 und 5,8 Prozent in der Zielgruppe holten. Die fünf-Geschichten brachten 1,43 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen fuhr man 0,55 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent. Die zweite Ausgabe derbrachte ProSieben 0,70 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren sieben Prozent dabei.RTLZWEI sicherte sich mitund0,92 respektive 0,49 Millionen, in der Zielgruppe wurden 6,1 und 5,3 Prozent Marktanteil gemessen.wurde von 0,85 Millionen Menschen gesehen, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 5,4 Prozent Marktanteil ein. Bei VOX wollten 1,42 Millionen Menschensehen, der Sender holte gute 10,9 Prozent bei den jungen Leuten.