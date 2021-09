Zweite «Temple»-Staffel: Sky zeigt britische «Valkyrien»-Adaption im November

TV-News

Außerdem adaptiert der Pay-TV-Sender den Roman "Midnight Sun" von Jo Nesbø unter dem Titel «The Hanging Sun».

Sky hat den Start der zweiten-Staffel angekündigt. Rund anderthalb Jahre nach der ersten Staffel zeigt Sky Atlantic ab dem 11. November immer donnerstags um 22:05 Uhr zwei Folgen der britischen Adaption der norwegischen Dramaserie «Valkyrien». Auf Sky Ticket und über Sky Q kann die komplette Staffel bereits am Premierentag abgerufen werden. Neben den aus Staffel eins bekannten Darstellern Mark Strong, Carice van Houten, Daniel Mays, Catherine McCormack, Lily Newmark, Ryan McKen und Tobi King Bakare ergänzen Rhys Ifans («Notting Hill»), Michael Smiley Ruthxjiah Bellenea, Mandeep Dhillon, Jamie Michie, Will Keen und Gbemisola Ikumelo den Cast der zweiten Runde.«Temple» wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK und Cameron Roach, Director of Drama bei Sky Studios, mit Gabriel Silver als ausführendem Produzenten für Sky Studios in Auftrag gegeben. Die Serie wird von Hera Pictures mit den ausführenden Produzenten Liza Marshall und Mark Strong produziert.Weiteren Sky-Original-Nachschub hat der Bezahlsender unterdessen in Form der Roman-Adaption von Jo Nesbøs „Midnight Sun“ angekündigt. Die britisch-italienische Koproduktion von Sky, Cattleya und Groenlandia trägt den Titelund spielt in der einzigartigen Atmosphäre eines norwegischen Sommers spielt, wo die Sonne nie untergeht, Leben und Tod miteinander verwoben sind und sich Vergangenheit und Gegenwart überschneiden. Der Noir-Thriller wird von Francesco Carrozzini nach dem Drehbuch von Stefano Bises inszeniert. Der Film soll zuerst in den Kinos veröffentlicht werden und dann auf allen Sky Plattformen in Italien, England, Irland und Österreich sowie in Deutschland ausgespielt.Zum bereits bekannten Cast gehören Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay und Sam Spruell. Sky gab mit Fred Schmidt, Raphael Vicas, Peter Mullan und Charles Dance nun weitere Darsteller des Films bekannt, der sich um John (Borghi) dreht, der sich wegen des Verrats eines mächtigen Verbrecherbosses auf der Flucht befindet. Um seinem Vater und seinem Bruder (Schmidt) zu entkommen, macht er sich auf den Weg in den Norden und sucht Zuflucht tief im Wald in der Nähe eines abgelegenen Dorfes im äußersten Norden des Landes, wo die Religion dominiert, die Sonne nie untergeht und die Bewohner aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen. Das Einzige, was zwischen John und seinem Schicksal steht, sind Lea (Brown Findlay), eine Frau, die sich der Not mit viel Kraft entgegenstellt, und ihr Sohn Caleb (Vicas), ein neugieriger, gutmütiger Junge. Lea kämpft selbst mit ihren eigenen Dämonen, denn ihr wird nachgesagt, dass sie etwas mit dem Unfalltod ihres gewalttätigen Ehemannes Aaron (Spruell) zu tun gehabt haben soll.