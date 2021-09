Digital Natives: Franziska van der Heide

Interview

Die in Kassel geborene Schauspielerin ist täglich in der Fernsehserie «Alles was zählt».

Ich liebe es im Team gemeinsam am Set zu arbeiten und was Besonderes zu kreieren. Sobald ich „Setluft“ rieche, fühle ich mich zu Hause. Aber eigentlich fängt die Freude schon an, wenn ich das Drehbuch in den Händen halte und dann voller Neugierde und Fantasie meine Figur anfange herauszuarbeiten. Dann bin ich am Set nur noch im Moment. Das istein schönes Gefühl.Na, was wohl: Mein Smartphone. 😁 Ich brauche aber auch jeden Morgen Papier und einen Kugelschreiber für meine Morgenseiten. Und zuletzt eine gute Creme und einen Lippenstift.Ich lese den Tagesspiegel, Spiegel und die Zeit. Ich schaue zudem immer die Tagesschau. Auch im Internet gibt es gute Reportagen, da mag ich das «Y-Kollektiv» und das Format «STRG F» sehr gern.Ich hätte total Lust mit Detlev Buck zusammen zu arbeiten.„Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf, euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen. Spaziert in der Sonne. Springt ins Meer. Sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zunge. Seid albern. Seid freundlich. Seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit.“ - von Anthony HopkinsEntweder mache ich abends Yoga oder gehe nochmal eine Weile raus in die Natur spazieren oder joggen. Anschließend schaue ich einen guten Film oder eine Serie. Was auch immer hilft: Mit der besten Freundin telefonieren und ein Glas Wein 😀, zumindest vor meiner Schwangerschaft.Ich mache eigentlich schon immer Sport. Seit acht Jahren praktiziere ich Yoga und gehe regelmäßig joggen. Es kommt vor, dass ich mich für eine gewisse Zeit sehr bewusst ernähre, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt etwas ändern müsste. Zum Beispiel, weil ein Shooting ansteht, der Frühling kommt oder weil ich auf zu vielen Feiern war. Ansonsten bin ich bei der Ernährung sehr entspannt, weil ich sowieso keine Fertiggerichte mag.Ausschließlich Instagram.Super Mario.Für fast alles: Spotify, Netflix Amazon Prime . TVNOW habe ich natürlich auch.