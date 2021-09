«MIB  Men In Black» katapultiert RTLZWEI vor die Filmkonkurrenz

Quotennews

ProSieben hatte gegen das starke Filmprogramm des Senders mit «Logan Lucky» keine Chance.



Abgesehen von den beiden Shows bei RTL und in Sat.1 stand bei den übrigen privaten Sendern am gestrigen Abend RTLZWEI mit Abstand am besten da. Die Science-Fiction-Komödieeröffnete die Primetime mit einem starken Marktanteil von 4,4 Prozent. Folglich schalteten 1,13 Millionen Fernsehende ein. Das jüngere Publikum war zudem mit 0,37 Millionen Interessenten vertreten und belegte hohe 6,0 Prozent des Marktes.Ab 22.15 Uhr erzieltemit 0,52 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite seit vergangenem Freitag. Der Marktanteil sank jedoch im Vergleich zum Vortag von guten 3,1 auf solide 2,7 Prozent. Auch in der Zielgruppe war die Zuschauerzahl von 0,24 Millionen die bislang beste der Woche. Doch hier wurde ebenfalls ein Rückgang der Sehbeteiligung auf passable 4,4 Prozent beobachtet.drehte im Anschluss wieder auf und begeisterte 0,35 und 0,17 Millionen jüngere Fernsehende. Die Quote kletterte erneut auf starke 4,1 sowie 6,9 Prozent.ProSieben hatte hingegen mit der Komödiekeinen Erfolg. Für die 0,70 Millionen Fernsehenden gab es aus Quotensicht nur mäßige 2,8 Prozent. Bei den 0,40 Millionen Werberelevanten wurden parallel dazu akzeptable 6,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Für den Actionthrillerverkleinerte sich das Publikum auf 0,59 Millionen Menschen. Dennoch verdoppelte sich hier der Marktanteil nun beinahe auf einen hohen Wert von 5,3 Prozent. Die 0,31 Millionen Umworbenen beendeten den Abend mit einer knapp überdurchschnittlichen Quote von 9,7 Prozent.