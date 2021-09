«Kitchen Impossible» punktet trotz Wiederholung

Quotennews

Zeitgleich läuft es für die Reihe «Yes, we camp!» bei Kabel Eins nicht mehr rund. Vor allem in der Zielgruppe sinkt die Quote immer weiter.



VOX zeigte am Sonntagabend eine alte Ausgabe vonaus dem vergangenen Jahr. Hier trafen die Tim Mälzer und Steffen Henssler aufeinander. Während Mälzer in Bad Zwischenahn und San Francisco Gerichte nachkochen musste, führte es Henssler an die Côte d’Azur und ins japanische Gifu. Die Erstausstrahlung kam im März des Vorjahres bei 2,32 Millionen Fernsehenden auf starke 7,1 Prozent Marktanteil. Bei den 1,43 Millionen Umworbenen wurden damals herausragende 13,7 Prozent eingefahren.Auch wenn diese Werte am gestrigen Abend in weiter Ferne lagen, durfte der Sender mit den Ergebnissen für die Wiederholung zufrieden sein. Insgesamt interessierten sich 1,43 Millionen Zuschauer für die Kochshow. Somit kam ein hoher Marktanteil von 5,9 Prozent zustande. Bei den 0,75 Millionen Jüngeren wurde zudem eine starke Sehbeteiligung von 10,1 Prozent gemessen.Kabel Eins setzte ein weiteres Mal auf die Dokureihe. In der Vorwoche war das Programm erst ab 21.45 Uhr gestartet und war so mit 0,42 Millionen Interessenten auf maue 2,4 Prozent Marktanteil zurückgefallen. 0,15 Millionen Umworbenen bedeuteten zudem eine ernüchternde Quote von 2,9 Prozent. Am gestrigen Abend lief das Programm wieder zu Beginn der Primetime und erholte sich bei 0,89 Millionen Fernsehenden zumindest auf passable 3,0 Prozent. Doch in der Zielgruppe reichten die 0,23 Millionen Werberelevanten nicht für eine Verbesserung. Stattdessen fiel der Marktanteil weiter auf schwache 2,6 Prozent zurück.