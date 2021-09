«Die Heimsuchung» steckt die Konkurrenz in die Tasche

Quotennews

Mit über vier Millionen Zuschauern holte sich ARD-Primetime mühelos die beste Reichweite des Tages. Das Quiz im Zweiten hatte das Nachsehen und die Privaten kamen nicht an die Zielgruppe ran.

Die ARD-Primetime schlägt das ZDF! In aller Kürze zusammengefasst, lässt sich sagen, dass in den letzten Wochen und Monaten in der Regel das Zweite den Samstagabend dominierte. Mit Kriminalfilmen, spannenden Shows oder anderen Formaten, stets positionierte sich die Zwei auf Platz eins. Dem ist jedoch mit der gestrigen Leistung, zumindest für eine Woche, ein Ende gesetzt., der Thriller im Ersten, sorgte mit 4,51 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von 17,7 Prozent mühelos für die beste Reichweite des Tages. Das ZDF sicherte sich mit ihrem Quiz um 20:15 Uhr lediglich 3,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Die Quiz-Show muss sich mit diesem Wert keinesfalls verstecken, denn bei genauerem Hinsehen gibt es Grund zum Feiern. Noch niekam eine Ausgabe der Rate-Sendung besser an beim Publikum. Im Juli diesen Jahres sendete das ZDF die Show zumeist am Vorabend und ergatterte in der Spitze 2,49 Millionen Zuschauer, während die erste Primetime-Ausgabe am 07. August bereits 2,55 Millionen Zuschauer begeisterte. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren spielte sich ebenfalls ein knappes Rennen ab.Durchsetzten konnte sich jedoch abermals das Erste mit 0,64 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,1 Prozent. Das Zweite lieferte ebenfalls zweistellig ab und sicherte sich mit 10,0 Prozent Marktanteil 0,56 Millionen jüngere Zuschauer. Damit ist das Erste erfolgreicher als jedes private Format in dieser Kategorie, ebenfalls ein Achtungserfolg.