RTL Deutschland stellt VIP-Ressort neu auf

Köpfe

Frauke Ludowig bekleidet ab Oktober die sender- und plattformübergreifende Stelle als Kreativ Direkorin VIP. Angela Lang ersetzt sie in der Ressortleitung VIP.

RTL Deutschland treibt den Wandel hinter den Kulissen weiter voran. Ab 1. Oktober wird die langjährige «Exclusiv»-Moderatorin Frauke Ludowig Kreativ Direktorin VIP. In ihrer neuen Funktion zeichnet sie sender- und plattformübergreifend verantwortlich für die Entwicklung von Inhalten aus der Welt der Stars und Prominenten. Ihr freigewordener Platz als Leiterin des VIP-Ressorts bei RTL News, das Ludowig seit August 2020 geleitet hatte, übernimmt fortan Angela Lang, die zuletzt stellvertretende Chefredakteurin bei RTL interactive war und sich um die inhaltliche Ausrichtung der journalistischen Plattformen kümmerte.„Frauke Ludowig ist seit über zwei Jahrzehnten als das VIP-Gesicht Deutschlands bestens bekannt. In diesem Jahr hat sie mit dem Merkel-Interview und dem Nachklapp zum RTL/ntv Triell sowie der Bundestagswahl eindrucksvoll bewiesen, dass sie mit ihrer persönlichen Art der Interviewführung auch für viele andere Einsatzmöglichkeiten die perfekte Besetzung ist. Wir haben hier mit Frauke noch einiges vor“, erklärt Martin Gradl, Chefredakteur Magazine und stellvertretender Geschäftsführer bei RTL News. Er ergänzt: „Darüber hinaus wird sie zukünftig ihre einmalige Expertise im VIP-Segment bei der Entwicklung neuer Inhalte einbringen. Die operative Leitung des VIP-Ressorts übergibt sie an Angela Lang, die mit ihrem umfangreichen journalistischen Know-how von «Punkt 12» bis RTL.de dafür die perfekte Besetzung ist.“Frauke Ludowig ist seit 1992 Teil von RTL Deutschland und moderiert seit 1994 das Starmagazin für den Kölner Sender. Lang gehört seit ihrem Volontariat bei RTL West zur Sendergruppe, wo sie als Redakteurin und Live-Reporterin für RTL und ntv im Einsatz war. 2011 stieg sie als Planungsredakteurin und Chefin vom Dienst bei infoNetwork ein und war als Sende-Chefin vom Dienst maßgeblich am Erfolg des Mittagsmagazins «Punkt 12» beteiligt.