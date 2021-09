Blockbuster-Battle

Im Fokus steht am heutigen Sonntag selbstredend die Bundestagswahl, doch es gibt auch sehenswerte Alternativen. Dabei sind eine Romcom, ein Piratenfilm und eine Superhelden-Free-TV-Premiere.

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Alice will sich endlich selbst entdecken und trennt sich von ihrem langjährigen Freund. Doch nach den gemeinsamen Jahren muss sie erst wieder lernen, wie es ist, Single zu sein. Frisch in New York ist sie auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Ihre karrieregetriebene Schwester Meg bemerkt derweil, dass ihr ohne Familie etwas fehlt, Kollegin Robin schleppt jeden Abend einen anderen Mann ab und die hübsche Lucy sucht im Netz nach "Mr. Right". „«How To Be Single» ist eine überraschend realistische Auseinandersetzung mit dem Leben als Single in der ‚Generation Beziehungsunfähig‘“, lautete vor fünf Jahren das Quotenmeter-Fazit in der Kino-Kritik Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDB User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Jack's back - in seinem mittlerweile fünften Abenteuer: Der barbarische Captain Salazar schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow. Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa verbünden. In der Quotenmeter-Kritik stieß man auf den Film an : „Freunde der übernatürlichen Abenteuerepik und des kauzigen Abenteuerspaßes, Fans der Reihe und "Normalos" – sie alle werden zu ähnlich großen Teilen bedient. Darauf 'ne Buddel voll Rum.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Brie Larson beweist volle Frauenpower im 21. Film des Marvel Cinematic Universe: Die Kree-Soldatin Vers strandet auf der Erde und muss dort gegen die außerirdischen Skrulls kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schließt sie sich mit dem jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury zusammen und findet schon bald heraus, dass sie eigentlich von dem Planeten stammt, den sie nun retten muss. Zusammen mit alten Freunden und neuen Verbündeten begibt sie sich auf eine gefährliche Mission. „«Captain Marvel» funktioniert überraschend gut als alleinstehender Actionblockbuster und erweist sich obendrein als einer der lustigsten Filme aus dem MCU“, so kommentierte Quotenmeter die heutige Free-TV-Premiere vor zwei Jahren. Die vollständige Kino-Kritik gibt es hier. Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 7