Die Graphic Novel von Ernie Colen und Sid Jacobson widmet sich der Zeit der Nationalsozialisten.

Kaum eine Zeit hat sich so sehr ins Kollektivgedächtnis der Menschheit eingebrannt, wie die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Vor allem Deutschland steht im Fokus, in Anbetracht der Gräueltaten, die an Menschen verübt worden sind. Millionen von Menschen mussten ihr Leben lassen, infolge der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933. Dabei haben die Nationalsozialisten ihre Macht ausgeweitet auf umliegende Staaten Deutschlands, um die Einflusssphäre zu erweitern. Dies hatte zur Folge, dass ganze Nationen unter dem Terror der Nationalsozialisten standen. Am 10. Mai 1940 hat die deutsche Wehrmacht innerhalb weniger Tage die Niederlande besetzt. Trauriger Höhepunkt war die Bombardierung Rotterdams am 14. Mai 1940.Doch neben all den vielen Ereignissen, die stattgefunden haben, gehen manchmal einzelne Schicksale im Trubel der Zeit verloren. Das kleine Mädchen Anne Frank ist ein Schicksal von vielen, welches ein Exempel statuiert, was es bedeutet hat, unter der Herrschaft der Nazis zu leiden. Annelies Marie Frank - so ihr voller Name - wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt geboren. Sie starb Anfang März 1945 in einem Konzentrationslager bzw. im KZ Bergen-Belsen. Die Eltern sind, aufgrund ihrer jüdischen Abstammung, in die Niederlande ausgewandert, um der Terrorherrschaft der Nazis zu entfliehen. Trotz der Neutralität der Niederlande, kam es zum Überfall durch NS-Deutschland.Die Spuren der Vergangenheit sind geblieben. Anne Frank hat ein Tagebuch der Nachwelt hinterlassen, welches von ihrem Vater Otto Heinrich Frank publiziert worden ist. Es ist eine eindrucksvolle und tief-ergreifende Geschichte eines kleinen Mädchens, welches in einem Hinterhaus leben musste. Die Ungewissheit, die Anne Frank ertragen musste als auch die ständige Angst entdeckt zu werden, geben davon Zeugnis, was es bedeutet hat, jüdischer Abstammung zu sein, in einer Zeit des Hasses und des Wahns.Das Schlimmste ist vergessen, denn das Leid hat tiefe Spuren hinterlassen und ganze Generationen geprägt. Deshalb haben es sich Sid Jacobsons und Ernie Colon zum Ziel gemacht, ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. Sie haben neue Wege gewagt, um sich die Vergangenheit auf eine neue Art zu vergegenwärtigen. Sid Jacobons ist ein begnadeter Comiczeichner und war bereits Chefredakteur von Marvel Comics. Auch Ernie Colon ist ein Virtuose, wenn es um die grafische Gestaltung von Comics geht. Er arbeitete für Harvey Comics, bevor er dazu überging, für Marvel und DC Comics zu arbeiten. Gemeinsam haben die zwei Größen ein Meisterwerk geschaffen. Sie haben dem Leben von Anne Frank einen neuen Strich verpasst. Mithilfe von Illustrationen erzählen sie in ihrem Werk auf eine künstlerische Art das Leben der Anne Frank. Es handelt sich um eine grafische Biografie, wie es sie zuvor noch nicht gegeben hat.