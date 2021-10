Riccardo Simonetti: Fernsehen war immer mein ultimatives Ziel

Interview

«Supertalent»-Gastjuror und LGBT*-Aktivist Riccardo Simonetti spricht im Quotenmeter-Interview über sein Ziel im Fernsehen zu landen und wie es ihm als „Paradiesvogel vom Land“ in seiner Jugend in Oberbayern erging. Außerdem verrät er, dass er gerne mehr Projekte im Ausland realisieren möchte.

„ Ich zelebriere, was andere Menschen an sich eher verstecken würden. ” Riccardo Simonetti erklärt sein Wesen

„ Wer glaubt, die queere Community hätte in Deutschland alle, gar dieselben, Rechte, der irrt sich. ” Riccardo Simonetti

Als schwuler Junge vom Land war das super schwierig für mich und ich habe einfach nach einem Ort gesucht, bei dem ich für die Eigenschaften geschätzt wurde, für dich an anderer Stelle kritisiert wurde. Die Bühne war dafür der ideale Ort.Ich stand sehr gerne vor der Kamera und musste irgendwie Geld verdienen. Modeln war da eine Möglichkeit für mich, Zugang zu einer Welt zu bekommen, die mich darauf vorbereitet hat, das Leben zu führen, das ich immer führen wollte, weil man dafür viel Disziplin braucht, vor allem wenn man in Oberbayern, ziemlich fernab vom Schuss, lebt.Zu Kopf gestiegen ist mir der Erfolg, in dem, was ich getan habe, nie, weil ich mich schon immer berühmt gefühlt habe. Als sogenannter ‚Paradiesvogel vom Land‘, fühlt man sich schneller berühmt als einem lieb ist. Da kennt jeder jeden. Ich bin sehr dankbar meinem Blog in so jungen Jahren gegründet zu haben und mir dadurch eine Stimme gegeben zu haben, die gehört wurde. Das war allerdings damals in den Anfängen kein glamouröser Job, sondern etwas, wofür man sich immer wieder erklären musste. Das Geschäftsmodell von damals war noch nicht das, was es heute ist und man musste einen Weg gehen, der vor einem in Deutschland noch niemand gegangen ist. Da galt es erstmal eine Menge Menschen von sich überzeugen zu müssen. Außerdem habe ich mich nie als Influencer verstanden – das ist ein Begriff, der mir – so wie vielen anderen – gegeben wurde. Alles, was man nicht zuordnen konnte, nannte oder nennt man ‚Influencer‘. Heute kann ich mich mit dem Begriff noch viel weniger identifizieren, auch, weil mein Tätigkeitsbereich inzwischen einen ganz anderen Fokus hat.Fernsehen war immer mein ultimatives Ziel, weil ich es genieße Menschen zu unterhalten und ich selbst durch Inspiration im TV aufgewachsen bin. Heute hoffentlich eine ganze Generation an Außenseitern so inspirieren zu dürfen, wie ich es mir damals gewünscht hätte, war der ursprüngliche Grund, warum ich überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen bin und daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Ich glaube fest daran, dass man nur bekommt, was man will, wenn man auch mutig genug ist, es laut auszusprechen und das habe ich getan, um möglichst vielen Leuten zu sagen, was ich vorhabe im Leben und das hat sich glücklicherweise auch ausgezahlt. Ich habe allerdings sehr lange auf die Chancen hingearbeitet, die heute auf einen Über-Nacht-Erfolg vermuten lassen und gerne so erzählt werden.Mich macht anders, dass ich das, was andere Menschen an sich eher verstecken würden, zelebriere und dankbar dafür bin meine Ecken und Kanten zu haben.Das eine funktioniert nie ohne das andere. Ich bin Aktivist, weil ich über meine Lebens-Realität spreche und ein positives Umdenken in der Gesellschaft mitprägen möchte, das stelle ich nicht ab, wenn ich vor der Kamera stehe. Haltung Haben kann man ja nicht einfach ablegen. Das ist nicht immer einfach, aber ergibt am Ende auch eine sehr spannende Art Dinge mitgestalten zu dürfen. Entertainer bin ich, weil es in meiner Natur liegt gerne Menschen zu unterhalten. Und als Autor habe ich bereits zwei Bestseller veröffentlicht, mein drittes Buch kommt im Oktober heraus. Darauf freue ich mich total.Ich denke, dass man sich heutzutage immer zur Zielscheibe macht, wenn man versucht auf Missstände und Diskriminierung hinzuweisen, weil viele Menschen Angst davor haben in einer offenen Gesellschaft keinen Platz mehr zu haben, dabei ist das völliger Quatsch. Es vergeht keinen Tag ohne solche Kommentare, aber jemand meinte neulich zu mir, dass man erst, wenn die AfD einen öffentlich kritisiert, alles richtig macht. Ich versuche also auch dieser Sache etwas Gutes abzugewinnen. (lacht)Es geht darum, wie es sich anfühlt, in einer Welt aufzuwachsen ohne die Identifikationsfiguren, die die Geschichten erzählen, die man selbst erlebt und wie sich das auf die Beziehungen zu seinen Eltern auswirkt. Auch wenn ich über mein Schwul-Sein schreibe, glaube ich, dass auch viele Menschen sich damit identifizieren können, die einfach das Gefühl haben anders zu sein – ganz egal in welcher Hinsicht. Es ist ein Buch über das Anderssein. Die Geschichte meiner Mutter und mir, die sich aber universell anwenden lässt.Nicht unbedingt gesteigert, aber man hört schon genau hin, was einem da versprochen wird, denn wer glaubt, die queere Community hätte in Deutschland alle, gar dieselben, Rechte, der irrt sich. Alleine das Transsexuellen Gesetz ist hochgradig diskriminierend und ich hoffe sehr, dass PolitikerInnen das endlich erkennen.Ein Outing ist in erster Linie etwas, das man sich selbst eingestehen muss und dafür gibt es kein Rezept. Man ist niemandem ein Coming-out schuldig, auch seiner Familie nicht. Aber man lebt einfach selbstbestimmter, wenn man zumindest sich selbst gegenüber ehrlich ist. Auf der Seite meiner gemeinnützigen Organisation, ‚ Riccardo Simonetti-Initiative ‘, unterstützen wir regelmäßig verschiedene andere Organisationen, die sich genau um so etwas kümmern – zum Beispiel die Organisation Anlaufstelle für Islam und Diversity.Ich denke als Feuerwehrmann oder Polizist habe ich am meisten mit meinen moralischen Überzeugungen punkten können. Für mich persönlich auch unerwartet, aber hey – spannend, was man über sich selbst erfährt, wenn man aus seiner persönlichen Komfortzone heraustritt.Ich liebe «Das Supertalent» und bin total dankbar, dass man mich gefragt hat dabei zu sein. Ich bin dankbar dafür, dass man mich hat sein lassen, wie ich wirklich bin. Das war eine wundervolle Erfahrung und es war toll zu sehen, wie aufgeregt meine Fans waren, als die News die Runde machte.Ich würde gerne mehr Projekte im Ausland machen, habe aber auch das Gefühl in Deutschland gebraucht zu werden. (lacht) Geplant ist eine Menge und auch wenn ich mit meinem Team schon jetzt in Gedanken viele Dinge für 2022 bespreche, so arbeite ich momentan von Tag zu Tag und habe Spaß an den Projekten, die mich beschäftigen. Und wenn Corona uns eines beigebracht hat, dann ist es nicht zu viel im Voraus zu planen, sondern auch ab und zu mal innezuhalten und den Moment zu genießen!