Quotencheck

Die diesjährige Herbst-Staffel war nur zeitweise für den Sender RTLZWEI eine Freude.

Nach fünf Staffeln verabschiedete sich Jana Ina Zarella von der RTLZWEI-Show «Love Island», die mit einer Ausnahme auf der spanischen Insel Mallorca gedreht wird. In der fünften Staffel war die ITV Studios Germany-Produktion auf Teneriffa beheimatet. Am Ende der letzten Folge verkündigte Zarella ihren Abschied, seither führt Sylvie Meis durch die inzwischen vierwöchige Sendung.Der Start erfolgte am Montag, den 30. August 2021, um 20.15 Uhr. 0,54 Millionen Menschen schalteten ein, das verhalf dem Sender nur zu 1,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,34 Millionen Zuseher erzielt, der Marktanteil lag bei 5,1 Prozent. Der Auftakt der Frühjahrsstaffel kam noch auf 7,4 Prozent in der Zielgruppe, insgesamt waren 0,98 Millionen Zuschauer dabei. Im Herbst 2020 verbuchte man sieben Prozent bei den jungen Leuten, insgesamt wurden 0,86 Millionen Zuschauer gemessen.Bereits mit den Folgen zwei und drei ging es im Herbst 2021 aufwärts. Es wurden jeweils 0,55 Millionen Zuschauer ermittelt, die Marktanteile stiegen beim jungen Publikum auf sieben und 7,3 Prozent. Doch bereits am Donnerstag und Freitag ging es mit 5,3 und 6,2 Prozent leicht abwärts. Der Wochenabendschluss, chronisch schwach, fiel völlig durch. Lediglich 0,40 Millionen Zuschauer waren am 5. September dabei, es wurden 0,18 Millionen junge Menschen ermittelt. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 3,6 Prozent.Der Start in die zweite Woche war mit 4,4 Prozent ebenfalls suboptimal, erst am Mittwoch wurden bessere 7,4 Prozent Marktanteil erzielt: Doch damit war der Staffelbestwert schon erreicht, die Quoten dümpelten nach dem zweiten Monat vor sich hin. Nur noch zwischen 3,3 und 6,7 Prozent erreichte RTLZWEI auf dem 22.15-Uhr-Slot. Bei den jungen Zuschauern wurden bestenfalls noch 0,24 Millionen Zuschauer erreicht, insgesamt langte es nur noch für 0,52 Millionen Zuschauer.Das Finale enttäuschte am Montag, denn nur 0,34 Millionen Menschen wollten die Gewinner Robin und Isabell sehen. Der Marktanteil lag bei traurigen 1,8 Prozent. Bei den Umworbenen erreichte man 0,22 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 4,5 Prozent.Im Durchschnitt wollten 0,47 Millionen Menschen die 25 Episoden sehen, die auf 2,7 Prozent Marktanteil kamen. Bei den jungen Leuten standen 0,24 Millionen Zuschauer auf der Uhr, der Marktanteil sorgte für 5,2 Prozent. Die zwei vorherigen Staffeln sorgten für 7,7 und 6,3 Prozent. Es ist durchaus fraglich, warum «Love Island» im Herbst 2021 durchfiel. In den sozialen Medien teilten Zuschauer mit, dass die Auswahl der Kandidaten recht langweilig sei, aber auch die Bundestagswahl stand für Millionen Menschen in den vergangenen Wochen im Mittelpunkt.