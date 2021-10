Puppen-Serie: «Red Band»-Nachfolger in Entwicklung

International

Die Yes Studios arbeiten mit den Machern von «Cobra Kai» zusammen.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald, die «Cobra Kai» produzierten, haben sich mit den Yes Studios zusammengeschlossen, um die israelische Mockumentary-Seriefortzusetzen. Das neue Projekt soll den Namentragen und wird von der Firma Counterbalance Entertainment produziert.In «The New Red» ist Red Juror bei einem mittelmäßigen Gesangswettbewerb und versucht zum ersten Mal in seinem Leben nüchtern zu werden, während er sich bemüht, die Beziehungen zu reparieren, die seine Sucht zerstört hat. Pfeffer ist der Sprecher und Puppenspieler von Red. "Es ist uns eine Ehre, seine neueste Inkarnation - «The New Red» - mit dem Kreativteam von Counterbalance, das unsere Liebe zu diesen verrückten Charakteren und der einzigartigen Welt, die sie beherbergen, teilt, dem US-amerikanischen und dem weltweiten Publikum näher zu bringen", sagte Stern."Bei Counterbalance suchen wir immer nach einzigartigen Wegen zu charakterorientierten Geschichten, und «The New Red» überzeugt an allen Fronten", so Hurwitz, Schlossberg und Heald. "Vom ersten Moment an, als wir den Pilotfilm sahen, waren wir begeistert - Red ist ein völlig einzigartiger Charakter, der das Publikum auf eine wilde Reise mitnimmt, die gleichermaßen Humor und Pathos enthält. Wir sind begeistert, dass der Autor Michael Jonathan Smith an Bord gekommen ist, um Red zum Leben zu erwecken, und wir freuen uns, mit Ari, Aviram und dem unglaublichen Team von Yes Studios zusammenzuarbeiten, um diese Idee auf die Weltbühne zu bringen."