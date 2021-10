Kiosk

Das Magazin für selbstbewusste und aktive Frauen.

Women`s Health ist eine Zeitschrift der Hearst Corporation und richtet sich inhaltlich speziell an Frauen. Das Magazin startete international im Jahr 2005 und erscheint in Deutschland seit 2011 zehnmal jährlich in einer Auflagenstärke von knapp 98.000 Exemplaren.Women`s Health versteht sich als Lifestyle Magazin und wendet sich an selbstbewusste und aktive Frauen, die Inspiration suchen, ihren Alltag abwechslungsreich, kreativ und selbstbestimmt zu gestalten. Durch nützliche Tipps und gezielt positive Unterstützung in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens werden mögliche Wege hin zu mehr Achtsamkeit sowie physischer und psychischer Gesundheit aufgezeigt. Der Spaß am Leben und die Aufforderung, den Moment wertzuschätzen, in vollen Zügen zu genießen, werden hervorgehoben.Gleichzeitig möchte Women`s Health aber auch dazu aufrufen, die eigene Komfortzone zu verlassen, Neues zu wagen und dabei zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Mutig und doch einfühlsam wird auf Frauen zugegangen, werden sie begleitet und motiviert, aufzustehen, sich zu zeigen, aber auch immer wieder in sich zu gehen und zu hinterfragen. Themen über gesunde Ernährung, Mindset und Anreize zu sportlicher Bestätigung und Fitness werden bei Women`s Health ebenso regelmäßig aufgegriffen wie die seriöse und tiefgehende Beratung in Sachen Liebe und Partnerschaft. In den Bereichen Mode, Beauty und Lifestyle informieren sich die aufgeschlossenen Leserinnen über neueste Trends und finden darüber hinaus zahlreiche Anregungen, wie sie sich in ihrer Haut wohlfühlen können. Women`s Health möchte Frauen in ein erfülltes Leben begleiten, in dem sie sich, ihren Standpunkt und ihren Style selbstbewusst etablieren. Dabei bleibt das Magazin nah an den Leserinnen und überzeugt mit lebenslustigen, aber authentischen Inhalten.Als besonderes Bonbon ist das Angebot des Women`s Health Camps zu verstehen. Hier werden Frauen an traumhaften Locations in Spanien oder Griechenland eine Woche lang begleitet und dazu angeregt, das Beste für ihren Körper und Geist zu tun. Die Anleitung wird durch versierte Expertinnen aus den Bereichen Fitness, Ernährung und Wellness garantiert.