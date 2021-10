«Nord bei Nordwest» überzeugt auch in der Wiederholung

Quotennews

Am Vorabend schlug sich die vorletzte Folge von «Gefragt – Gejagt» hervorragend.

Das Erste strahlte am Donnerstag die Wiederholung des Kriminalfilmsmit dem Titel „Ein Killer und ein Halber“ aus, der erstmals am 30. Januar 2020 ausgestrahlt wurde. Damals waren 6,98 Millionen Menschen dabei als Lona aus dem Koma erwachte und wieder bei der Polizei arbeitete. Der Spielfilm kam auf fantastische 22,4 Prozent Marktanteil und überzeugte bei den jungen Menschen mit starken 8,4 Prozent.Die Wiederholung des Filmes mit Hinnerk Schönemann, Henny Reents und Marleen Lohse erreichte 5,77 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil belief sich auf tolle 21,6Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die deutsche Produktion vom NDR und ARD Degeto eine Reichweite von 0,52 Millionen, der Marktanteil belief sich auf erfreuliche 8,2 Prozent. Am späten Abend sicherten sichund1,82 und 0,85 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile lagen bei 12,5 sowie 9,3 Prozent. Beim jungen Publikum waren 8,9 sowie 5,5 Prozent dabei.Bevor am Montag «Wer weiß denn sowas» in eine neue Staffel startet, ist bislang nochauf dem werktäglichen 18.00 Uhr-Sendeplatz zu sehen. Die vorletzte Ausgabe mit Alexander Bommes generierte 2,60 Millionen Zuschauer und führte zu 16,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte sich Das Erste 0,28 Millionen, mit 9,5 Prozent befand man sich weiterhin im grünen Bereich.