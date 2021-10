Sony-Sender in Mittel- und Ost-Europa an Antenna Group verkauft

International

Das in Holland ansässige Medienunternehmen übernimmt 22 Pay-TV-Kanäle und zwei OTT-Dienste in zwölf Gebieten.

Wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ in Erfahrung gebracht hat, verkauft Sony Pictures Television sein gesamtes Netzwerkportfolio in Mittel- und Osteuropa an die Antenna Group. Der Deal umfasst 22 Pay-TV-Kanäle und zwei OTT-Dienste in zwölf Gebieten. Im Rahmen der Transaktion erwirbt der in Holland ansässige Medienriese, der Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Australien betreibt, die mittel- und osteuropäischen Pay-TV-Sender AXN , Sony und Viasat sowie On-Demand-Dienste als Teil eine großen Investition in der Region. Die Konditionen des Deals wurden nicht bekannt gegeben.Insgesamt hat das Sony-Portfolio eine Marktdurchdringung von 90 Prozent im Pay-TV und erreicht 24 Millionen Abonnenten in Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, der Slowakei, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro. Antenna, das 1988 als einziger Radiobetrieb in Griechenland begann und mittlerweile mehr als 150 Millionen Menschen erreicht, hat angekündigt, die Kanäle mit mehr Nachrichten und Unterhaltung zu verbessern und Original- und lokale Programme einzubringen. Es werde zudem weiter in Produktionsunternehmen in der gesamten Region sowie in andere TV-Sender und OTT-Dienste investieren.Der Deal kommt nur wenige Monate, nachdem Sony sein gesamtes britisches Senderportfolio an die US-Investmentfirma Narrative Capital verkauft hat. Dieser Deal umfasste sieben frei empfangbare Kanäle, darunter Sony Movies, Sony Movies Action, Sony Movies Classic, Sony Channel, POP, Tiny POP und POP Max sowie die verschiedenen digitalen Assets der Marken.„Da die Antenna Group weiterhin weltweit in Medienchancen investiert, bleibt die CEE-Region für uns ein wichtiger Schwerpunkt. Wir investieren seit mehr als 20 Jahren in diese Region mit dem Ziel, die besten Unterhaltungs- und Nachrichteninhalte vor Ort bereitzustellen. Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und ermöglicht gleichzeitig weiteres Wachstum in diesen Märkten“, erklärt Theodore Kyriakou, Vorsitzender der Antenna Group.