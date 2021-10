«Die Job-Touristen» steigern sich

Quotennews

Die sechs Jahre alte Dokumentation über Elton John ging nach «red» völlig unter.

In einer Woche starten ProSieben und Sat.1 die neue Staffel der Castingshow «The Voice of Germany», doch bis dahin hat manim Programm. In der vorerst letzten Ausgabe besuchten Bülent Ceylan, Riccardo Simonetti (Bild), Axel Stein, Simon Gosejohann, Laura Karasek und Jasmin Wagner die Polizeiausbildung in Berlin Spandau.Die dritte Folge der Redseven-Produktion erzielte eine Gesamtreichweite von 0,75 Millionen Fernsehzuschauern, der Marktanteil bei den ab 3-Jährigen sorgte nur für maue 3,0 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich einen Marktanteil von 8,2 Prozent, die Reihe konnte sich von Woche zu Woche steigern. 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen. Um 22.45 Uhr verbuchtebei den Umworbenen schlechte 5,2 Prozent.Zwischen 23.45 und 00.55 Uhr setzte ProSieben auf die Dokumentation. Die Produktion von Christian Wagner wollten nur noch 0,21 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil belief sich auf 2,5 Prozent. In der Zielgruppe sorgte man für 0,10 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 3,9 Prozent.