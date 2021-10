Blockbuster-Battle

Anlässlich des neuen Bond-Films zeigt RTL am Tag der Deutschen Einheit den vorletzten Film «Skyfall». Er gilt als der beste Film der Ära Daniel Craig. Kann er sich gegen die Konkurrenz behaupten?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)James Bond und seine Kollegin Eve werden darauf angesetzt, eine Festplatte mit Geheimdaten vom Auftragsmörder Patrice zu beschaffen, mit der die Identitäten aller Agenten aufgedeckt werden können. Bei einem Schusswechsel wird Bond getroffen und fällt vom Zug in einen Fluss. Er wird für tot gehalten und M soll wegen ihres Versagens durch Gareth Mallory ersetzt werden. Doch Bond, der nur untergetaucht war, kehrt nach London zurück und steht ihr bei. Seine Suche nach Patrices Auftraggeber führt ihn nach China: Als er dem Drahtzieher dicht auf den Fersen ist, wird er von dessen Handlagern festgenommen. 007 entdeckt, dass der Terrorist Raoul Silva kein Unbekannter ist: Er selbst war MI6-Agent unter M und will sich an ihr rächen. Um M zu schützen, bringt 007 sie ins schottische Hochland zu seinem Elternhaus "Skyfall" und lockt Silva in einen Hinterhalt. Quotenmeter hatte wenig negative Kritik für den Film übrig und urteilte: „Inhaltlich wie handwerklich ist «Skyfall» recht deutlich der beste Bond der Craig-Ära.“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Sechs Personen stellen sich einem tödlichen Spiel: Als die unsichere Physikstudentin Zoey eine Einladung zu einem Escape-Room-Spiel erhält, hält sie dies für die perfekte Gelegenheit, sich ihren Ängsten zu stellen. Gemeinsam mit fünf weiteren Mitstreitern soll sie das neueste Rätsel-Erlebnis der Firma Minos testen und hat nebenbei die Chance, 10.000 Dollar zu gewinnen. Die Kandidaten ahnen nicht, dass lebensgefährliche Aufgaben auf sie warten. Wer wird den Raum lebend verlassen? Die Quotenmeter-Kritik zog folgendes Fazit: „«Escape Room» ist keine bloße Schnitzeljagd mit Gewalteinlagen, sondern ein zu gleichen Anteilen anspruchsvoller wie adrenalingeladener Horrorthriller.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDB User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Will Hunting verdient sein Geld mit Gelegenheitsjobs. Als er in einer Bostoner Universität die Gänge schrubbt, löst er spontan und zur Verblüffung des Professors Lambeau eine komplexe Mathematikaufgabe. Doch nach einer Prügelei droht ihm das Gefängnis. Unter Auflagen bekommt Lambeau Will jedoch frei, und Will muss sich bei Professor Maguire in Therapie begeben. Dieser erkennt bald das Potenzial des genialen Rebellen und schafft es, Wills Leben einen neuen Sinn zu geben.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 8