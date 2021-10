Interesse an der Verleihung des Deutschen Comedypreis 2021 sinkt

Quotennews

Im Vorjahr schalteten für die Preisverleihung in Sat.1 noch 360.000 Menschen mehr ein. Im Anschluss hatte «Smyle on Stage» Premiere.



wurde am gestrigen Abend von Katrin Bauerfeind und Steven Gätjen verliehen. Über die Preisträger entschied die Online-Community, die über eine Internetseite abstimmen konnte. Als beste Comedyshow wurde «LOL: Last One Laughing» gekürt. Felix Lobrecht überzeugte als bester Komiker, während die Auszeichnung für die beste Satire an «Die Carolin Kebekus Show» ging.Zum zweiten Mal in Folge erfolgte die Übertragung in Sat.1 . 2020 waren 1,25 Millionen Fernsehende interessiert, was zu passablen 4,7 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,72 Millionen Umworbenen wurde eine hohe Quote von 9,9 Prozent erzielt. Doch dieses Interesse hielt sich in diesem Jahr nicht. Stattdessen verkleinerte sich das Publikum drastisch und fiel somit auch unter die eine Million-Marke. 0,89 Millionen Zuschauer reichten somit nur für eine mäßige Sehbeteiligung von 3,9 Prozent. Die 0,48 Millionen Jüngeren lagen mit guten 8,5 Prozent Marktanteil zumindest noch knapp über dem Senderschnitt.Ab 23.45 Uhr lief schließlich das neue Format, in dem Simon Pearce Stars der Comedy-App wie Olaf Schubert, Maxi Gstettenbauer oder Nicole Jäger auf die Bühne holte. 0,36 Millionen Neugierige blieben hierfür weiterhin auf dem Sender und landeten bei einem mauen Wert von 3,7 Prozent. Den 0,27 Millionen Werberelevanten gelang hingegen sogar eine Steigerung auf hohe 9,4 Prozent Marktanteil.