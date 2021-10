«LEGO Masters» geht mit bester Reichweite der Staffel zu Ende

Quotennews

Auch in der Zielgruppe ging es mit der letzten Ausgabe noch ein deutliches Stück aufwärts.



Die drei Teams Philipp und Oliver, Justin und Dominik sowie Josef und Tobias waren am gestrigen Abend im Finale vonnoch übrig. In einer letzten Herausforderung kämpften sie um einen Pokal und ein Preisgeld von 25.000 Euro. Eine Woche zuvor hatten noch 1,60 Millionen Fernsehende eingeschalten, so dass der Marktanteil auf akzeptable 6,2 Prozent gesunken war. Bei den 0,91 Millionen Jüngeren waren hohe 14,7 Prozent möglich gewesen.Das Staffelfinale sahen sich 1,79 Millionen Fernsehende an, was gleichzeitig die größte Reichweite der Staffel bedeutete. Somit sicherte sich RTL einen annehmbaren Marktanteil von 6,6 Prozent. Auch das jüngere Publikum vergrößerte sich im Vergleich zu den vorherigen Wochen auf 0,94 Millionen Menschen. Nur in der zweiten Ausgabe schalteten mehr Umworbene ein. Zudem belegte das Programm in der Zielgruppe den zweiten Platz der Tagesrangliste hinter der «heute-show». Der Sender durfte sich zum Abschluss also über starke 15,2 Prozent Marktanteil freuen.Ab 22.15 Uhr verharrten weiterhin 1,17 Millionen Fernsehende für die Rankingshowauf dem Sender. Die Sehbeteiligung blieb mit mäßigen 6,4 Prozent beinahe konstant. Das Programm verfolgten noch 0,60 Millionen aus der werberelevanten Gruppe. Hier stand schließlich noch ein guter Marktanteil von 12,5 Prozent auf dem Papier.