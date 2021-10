Neue Krimiserie «Jenseits der Spree» legt noch eins drauf

Quotennews

Auch «SOKO Leipzig» und die «heute-show» holten überzeugende Werte und sorgten somit für einen starken ZDF-Abend.



Das ZDF hatte in der vergangenen Woche mit der Ausstrahlung der neuen Krimiseriebegonnen. Schon hier übertraf das neue Format die Werte der Vorwochen deutlich und überzeugte 5,27 Millionen Fernsehende. In Woche zwei vergrößerte sich die Reichweite nun sogar auf 5,36 Millionen Menschen. Der Marktanteil sank hingegen von 20,1 auf weiterhin starke 19,7 Prozent. Die 0,47 Millionen Jüngeren erhöhten auf hohe 7,8 Prozent Marktanteil. Aucherreichte im Anschluss mit 5,01 Millionen Interessenten und 18,5 Prozent Marktanteil das beste Ergebnis seit dem Frühjahr. Bei den 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine hohe Quote von 7,4 Prozent gemessen.Diemachte ebenfalls deutlich Boden gut und kletterte von zuletzt 3,59 auf 4,27 Millionen Neugierige. Somit machte auch der Marktanteil einen deutlichen Sprung von 18,1 auf 20,7 Prozent. Erstmals wurde in der jüngeren Gruppe wieder die eine Million-Marke geknackt. 1,07 Millionen Fernsehende sicherten sich hier den ersten Platz in der Tagesrangliste und holten ausgezeichnete 19,6 Prozent Marktanteil. Im Anschluss war die Verleihungzu sehen. 0,76 Millionen Zuschauer fielen hier auf eine maue Quote von 7,9 Prozent zurück. Das Interesse war bei den 0,19 Millionen Jüngeren mit guten 6,7 Prozent Marktanteil noch deutlich größer.Das Erste konnte dem überzeugenden ZDF-Abend mit der Komödienicht allzu viel entgegensetzen. Bei den 3,69 Millionen Fernsehenden war eine hohe Sehbeteiligung von 13,5 Prozent möglich. Die 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen den Werten im ZDF deutlich näher und verbuchten gute 7,1 Prozent. Für dieschalteten noch 2,95 Millionen Interessenten ein, wodurch der Marktanteil auf 11,5 Prozent sank. Die 0,46 Millionen jüngeren Zusehenden erhöhten hingegen auf 7,3 Prozent.